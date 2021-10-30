Yeni hali hayranlarını birbirine düşürdü! Beren saat yüzündeki o detaydan sıkıldı ve soluğu estetik doktorunda aldı!

Aşkı Memnu, Fatmagül'ün Suçu ne ve son olarak da Atiye dizisiyle ortalığı kasıp kavuran ünlü oyuncu Beren Saat yeni haliyle hayranlarını ikiye böldü. Yeni reklam anlaşması imzalayan ünlü oyuncu çekim öncesinde ön dişlerini yaptırdı. Saat'in dişlerindeki ayrıklığı sevmediği böylelikle ortaya çıktı. Bu zamana kadar doğallığı ile konuşulan oyuncuya bir çok yorum geldi. Sosyal medyada Beren Saat'in hayranlarından bazıları doğallığını bozduğu yorumunda bulurken, bazı hayranları ise güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini ve yeni dişlerinin yakıştığını dile getirdi.