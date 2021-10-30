Süper mini şortlu pozlarına İsmail Balaban sessiz kalmadı! Survivor yarışmacısı İlayda Şeker seksi pozlarını paylaştı!
Bir gece klübünde el ele görüntüleri ortaya çıktıktan sonra ilişki yaşadıklarını kabul etmek zorunda kalan Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker ve İsmail Balaban çifti hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Adadayken nişanlısı Gamze Atakan ile ailesinin kavga ettiğini öğrenen Balaban eve döndükten sonra Atakan'dan ayrılmıştı.
Kısa bir süre önce aşklarını ilan eden İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi dolu dizgin devam ederken İnstagram'dan paylaşılan yeni pozlar gündem oldu. Survivor'un eski yarışmacısı olan İlayda Şeker sosyal medya hesabından seksi pozlarını paylaştı. 240 bini aşkın takipçisi bulunan Şeker'in fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu. Cesur pozlara sevgilisi Balaban'da kayıtsız kalamadı. İşte güzelliğiyle Başpehlivan'ın kalbini çalan İlayda Şeker'in o fotoğrafları...
Daha sonra ise İlayda Şeker ile basından gizli buluşmaya başlayan İsmail Balaban görüntüleri ortaya çıkınca ilişkilerini kabul etmişti. Survivor'un seksi yarışmacısı İlayda Şeker son olarak sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaştı.
İnstagram'ı sık kullanan Şeker genellikle dekolteli ve fiziğini gösteren kıyafetleriyle çektirdiği pozlarını paylaşıyor. Son paylaşımı ise olay oldu. Sadece göğüslerini ve kalça bölgesini kapatan spor bir şortlu elbise giyen Şeker'in o pozuna İsmail Balaban da ateş ve ördek emojisi ile karşılık verdi.
Ailesi hala orda yaşayan Survivor eski yarışmacısı, Sakarya Üniversitesi'ni bitirmesinin ardından, İstanbul'a dedesinin yanına taşındı.