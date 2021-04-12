Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal Ramazan ayı öncesi harekete geçti! 1000 aileye yardım eden oyuncu gönülleri fethetti
Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, yine gönülleri fethetti. Ramazan ayı öncesi harekete geçen ünlü oyuncu, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Yaptıkları yardımlarla sık sık gündeme gelen ünlü çiftten Sinem Kobal, 3 kişilik bir ekip kurdu ve bin aileye erzak yardımı yapmak için kolları sıvadı. Yakın çevresine de çağrıda bulunan Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan tam destek geldiği öğrenildi.
HAYRANLARI DA KENDİLERİ GİBİ YARDIMSEVER!
Yaptıkları yardımlarla takdir toplayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın hayranları da tıpkı kendileri gibi. Ünlü çiftin sevenleri, geçtiğimiz aylarda Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları Lalin için fidan diktirip örnek bir kampanyaya imza atmışlardı.
LALİN İLE HAYATLARI DEĞİŞTİ
Yaptıkları yardımların yanı sıra mutlu evlilikleriyle de birçok kişiye örnek olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın minik kızları Lalin'in dünyaya gelmesinin ardından hayatları değişti. Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzaıoğlu, geçen aylarda kızı Lalin ile birlikte değişen hayatını ve eşi Sinem Kobal ile mutlu evliliği hakkında merak edilenleri anlatmıştı.