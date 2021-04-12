Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal Ramazan ayı öncesi harekete geçti! 1000 aileye yardım eden oyuncu gönülleri fethetti

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, yine gönülleri fethetti. Ramazan ayı öncesi harekete geçen ünlü oyuncu, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Yaptıkları yardımlarla sık sık gündeme gelen ünlü çiftten Sinem Kobal, 3 kişilik bir ekip kurdu ve bin aileye erzak yardımı yapmak için kolları sıvadı. Yakın çevresine de çağrıda bulunan Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan tam destek geldiği öğrenildi.

12.04.2021 12:28 - Son Güncelleme: 12.04.2021 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





