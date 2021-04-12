Hercai'nin Sultan Aslanbey'ini yıkan haber! Babası İbrahim Santırcıoğlu'nu kaybeden Gülçin Santırcıoğlu...
Hercai'nin Sultan Aslanbey'ini yıkan haber! Babası İbrahim Santırcıoğlu'nu kaybeden Gülçin Santırcıoğlu, son görevini yerine getirmek için İzmir'e gitti. Aldığı haberle büyük bir acı yaşayan Gülçin Santırcıoğlu'nun başsağlığı mesajlarına dönüş yapamadığı ve hayli üzgün olduğu yakınları tarafından alınan bilgiler arasında. Gülçin Santırcıoğlu'nun 69 yaşındaki babası İbrahim Santırcıoğlu bir süredir kalça kırılması nedeniyle tedavi görüyordu...
Gelen haberle büyük bir acı yaşayan Gülçin Santırcıoğlu İzmir'de yaşayan babasına son görevini yerine getirmek için yola çıktı. Sevenlerinin başsağlığı mesajlarına dönüş yapamayan oyuncunun hayli üzgün olduğu yakınları tarafından alınan bilgiler arasında. Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu'nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Ünlü oyuncunun babası bugün defnedilecek.
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
Gülçin Santırcıoğlu, 1977 yılının Ağustos ayında İzmir'in Alsancak semtinde dünyaya geldi. Babası İbrahim Santırcıoğlu, annesi Selime Santırcıoğlu'dur. Babası İbrahim bey, aslen Manisa'lıdır ve tekstil işiyle uğraşmaktadır. Annesi Selime hanım ise ev hanımıdır. Elçin isimli bir de kız kardeşi var. İlk ve orta öğrenimini İzmir Özel Fatih Lisesi'nde gördü. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü'nü okudu ve mezun oldu. Konservatuvardan mezun olduktan sonra 2002 yılında, İstanbul'a yerleşti. Ardından Gül Sabar'dan şan eğitimi almaya başladı ve çeşitli gruplarla solist olarak sahne almaya başladı. Müzikten aldıklarını paylaşmak amacı ile "Ruhi Su Vakfı'nda" 3 yıl boyunca şan eğitmenliği yaptı. Oyunculuk hayatına 2005 yılında adım atan Gülçin Santırcıoğlu son olarak Hercai'de Azize Aslanbey karakteri ile adından söz ettiriyor.