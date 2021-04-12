Hercai'nin Sultan Aslanbey'ini yıkan haber! Babası İbrahim Santırcıoğlu'nu kaybeden Gülçin Santırcıoğlu...

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Gülçin Santırcıoğlu, 1977 yılının Ağustos ayında İzmir'in Alsancak semtinde dünyaya geldi. Babası İbrahim Santırcıoğlu, annesi Selime Santırcıoğlu'dur. Babası İbrahim bey, aslen Manisa'lıdır ve tekstil işiyle uğraşmaktadır. Annesi Selime hanım ise ev hanımıdır. Elçin isimli bir de kız kardeşi var. İlk ve orta öğrenimini İzmir Özel Fatih Lisesi'nde gördü. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü'nü okudu ve mezun oldu. Konservatuvardan mezun olduktan sonra 2002 yılında, İstanbul'a yerleşti. Ardından Gül Sabar'dan şan eğitimi almaya başladı ve çeşitli gruplarla solist olarak sahne almaya başladı. Müzikten aldıklarını paylaşmak amacı ile "Ruhi Su Vakfı'nda" 3 yıl boyunca şan eğitmenliği yaptı. Oyunculuk hayatına 2005 yılında adım atan Gülçin Santırcıoğlu son olarak Hercai'de Azize Aslanbey karakteri ile adından söz ettiriyor.