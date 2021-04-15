Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi. Ekim ayında doğum yapan Sinem Kobal, kızı Lalin İmirzalıoğlu'nun önce ayağını ardından da yüzünü paylaştı. Herkesin merak ettiği Lalin bebek için daha önce Kenan İmirzalıoğlu, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" demiş, Sinem Kobal da eşinin bu sözlerini desteklemişti. Fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal doğum kilolarından online spor ve egzersiz dersleriyle kurtuldu. Aynı zamanda bebeğini emzirmeye devam eden oyuncu, diyetini de bunu göz önünde bulundurarak yapıyor. İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...

15.04.2021 09:23 - Son Güncelleme: 15.04.2021 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





