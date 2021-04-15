RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi. Ekim ayında doğum yapan Sinem Kobal, kızı Lalin İmirzalıoğlu'nun önce ayağını ardından da yüzünü paylaştı. Herkesin merak ettiği Lalin bebek için daha önce Kenan İmirzalıoğlu, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" demiş, Sinem Kobal da eşinin bu sözlerini desteklemişti. Fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal doğum kilolarından online spor ve egzersiz dersleriyle kurtuldu. Aynı zamanda bebeğini emzirmeye devam eden oyuncu, diyetini de bunu göz önünde bulundurarak yapıyor. İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...

15.04.2021 09:23 - Son Güncelleme: 15.04.2021 09:54
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...

'ANNESİ GİBİ GÜZEL'

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi! 2016'da hayatlarını birleştiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun mutluluğu, geçtiğimiz Ekim'de dünyaya gelen kızlarıyla perçinlendi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...

Herkes Lalin bebeğin yüzünü merak ederken Sinem Kobal'dan önceki gün heyecanlandıran paylaşım geldi. Kızının ayağını gösteren Kobal, çok geçmeden sürpriz paylaşımda bulundu ve Lalin bebeğin yüzünü takipçilerine gösterdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...

Babasının "Genel olarak annesine benziyor ama bakışları aynı ben" dediği Lalin'i görenler ''annesi gibi güzel' yorumlarında bulundu. İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte 'annesi gibi güzel' dedirten Lalin İmirzalıoğlu...