Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü var... Melisa Aslı Pamuk da estetik kervanına katıldı

Bunun sonucunda da arama motorlarında sıklıkla ünlülerin estetiksiz hali gibi araştırmalar yapılıyor. Melisa Aslı Pamuk da estetik operasyonlardan nasibini aldı. 2011 Türkiye Güzeli'nin eski ve yeni görüntüsü arasındaki farklar; çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiğini gözler önüne serdi.