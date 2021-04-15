RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü var... Melisa Aslı Pamuk da estetik kervanına katıldı

Demet Özdemir'den Hande Erçel'e, Victoria Beckham'dan Hadise'ye kadar birçok ünlü yaptırdıkları estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geliyorlar. Bunun sonucunda da arama motorlarında sıklıkla ünlülerin estetiksiz hali gibi araştırmalar yapılıyor. Melisa Aslı Pamuk da estetik operasyonlardan nasibini aldı. 2011 Türkiye Güzeli'nin eski ve yeni görüntüsü arasındaki farklar; çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiğini gözler önüne serdi. İşte ünlülerin estetikten önceki ve sonraki halleri...

15.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 15.04.2021 06:58
Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü var... Melisa Aslı Pamuk da estetik kervanına katıldı

Demet Özdemir'den Hande Erçel'e, Victoria Beckham'dan Hadise'ye kadar birçok ünlü yaptırdıkları estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geliyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü var... Melisa Aslı Pamuk da estetik kervanına katıldı

Bunun sonucunda da arama motorlarında sıklıkla ünlülerin estetiksiz hali gibi araştırmalar yapılıyor. Melisa Aslı Pamuk da estetik operasyonlardan nasibini aldı. 2011 Türkiye Güzeli'nin eski ve yeni görüntüsü arasındaki farklar; çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiğini gözler önüne serdi.

Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü var... Melisa Aslı Pamuk da estetik kervanına katıldı

2011 Miss Turkey güzeli Melisa Aslı Pamuk'un son hali, güzel oyuncunun da 'estetikliler' kervanına katıldığını gözler önüne serdi.

Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü var... Melisa Aslı Pamuk da estetik kervanına katıldı

Modellikten transfer olduğu oyunculuktaki başarısı kadar Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'la evliliğe doğru giden ilişkisiyle de gündemde olan 30 yaşındaki güzelin, eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark oldukça belirgindi.

Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü var... Melisa Aslı Pamuk da estetik kervanına katıldı

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