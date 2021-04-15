Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü var... Melisa Aslı Pamuk da estetik kervanına katıldı
Demet Özdemir'den Hande Erçel'e, Victoria Beckham'dan Hadise'ye kadar birçok ünlü yaptırdıkları estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geliyorlar. Bunun sonucunda da arama motorlarında sıklıkla ünlülerin estetiksiz hali gibi araştırmalar yapılıyor. Melisa Aslı Pamuk da estetik operasyonlardan nasibini aldı. 2011 Türkiye Güzeli'nin eski ve yeni görüntüsü arasındaki farklar; çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiğini gözler önüne serdi. İşte ünlülerin estetikten önceki ve sonraki halleri...
15.04.2021 06:58
- Son Güncelleme: 15.04.2021 06:58
Bunun sonucunda da arama motorlarında sıklıkla ünlülerin estetiksiz hali gibi araştırmalar yapılıyor. Melisa Aslı Pamuk da estetik operasyonlardan nasibini aldı. 2011 Türkiye Güzeli'nin eski ve yeni görüntüsü arasındaki farklar; çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiğini gözler önüne serdi.