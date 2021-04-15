Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi ve yeğeni 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Yan yana gören dönüp bir daha bakıyor
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi ve yeğeni 'genlerden gelen güzellik' dedirtti! Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ve kızı ile gündeme geldi. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Genlerden gelen güzellik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlarda bulunurken, yeğeni annesini de geçti. 4 kız kardeş olan Fahriye Evcen'in, ablası Ayşen Evcen'in kızı Rüya ile benzerliği dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in ikizi gibi görünen yeğeni ve kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
FAHRİYE EVCEN KİMDİR, NERELİ?
Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç! Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.
Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı.