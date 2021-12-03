Esra Dermancıoğlu aşık olduğu ismi açıkladı! "Köküne kadar heteroyum" diyen Esra Dermancıoğlu bakın hangi ünlüye gönlünü kaptırmış...
Esra Dermancıoğlu aşık olduğu ismi açıkladı! "Köküne kadar heteroyum" diyen Esra Dermancıoğlu bakın hangi ünlüye gönlünü kaptırmış... Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen oyuncu Esra Dermancıoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermiş ve "köküne kadar heteroyum" açıklaması ile dikkat çekmişti. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterine hayat verecek olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, aşık olduğu erkeği ilk kez açıkladı. Bakın o ünlü isim kimmiş...
03.12.2021 15:42
- Son Güncelleme: 03.12.2021 15:42
"AŞIK OLDUK BİRBİRİMİZE"
Esra Dermancıoğlu aşık olduğu ismi açıkladı! "Köküne kadar heteroyum" diyen Esra Dermancıoğlu bakın hangi ünlüye gönlünü kaptırmış...
Oyuncu Esra Dermancıoğlu yeni dizisinde oynadığı karakteri modacı Tanju Babacan'ın giydirdiğini söyledi.
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, "Tanju Babacan ile Fashion Week için yaptığı kısa metrajlı filmde tanıştık. Aşık olduk birbirimize. Onu tam bilemiyorum ama ben ona aşık oldum. Her tipte kadın yapısını bilen ve ona göre harika tasarımlar yapan bir isim. Bu projede de beni kırmadı" dedi.
İşte açıklamaları ve paylaşımları ile gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu'nun aşık olduğu ünlü modacı...