Esra Dermancıoğlu aşık olduğu ismi açıkladı! "Köküne kadar heteroyum" diyen Esra Dermancıoğlu bakın hangi ünlüye gönlünü kaptırmış...

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, "Tanju Babacan ile Fashion Week için yaptığı kısa metrajlı filmde tanıştık. Aşık olduk birbirimize. Onu tam bilemiyorum ama ben ona aşık oldum. Her tipte kadın yapısını bilen ve ona göre harika tasarımlar yapan bir isim. Bu projede de beni kırmadı" dedi.