Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Soner Yağız'ı tanımak imkansız! Kapıcılar Kralı'nın İbram'ına bakın o artık 50 yaşında! Yeşilçam'ın minik yıldızı...

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı, aradan geçen 47 yıla rağmen her izlendiğinde kahkaha tufanlarına neden oluyor. Usta yönetmen Zeki Ökten'in yönettiği, senaryosunu ise Umur Bugay'ın kaleme aldığı film, Türk sinemasının kült yapımları arasında yerini almış durumda.