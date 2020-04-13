Kemal Sunal'ın efsane filmi Gerzek Şaban'daki Arap Celal hakkında şaşırtan gerçek! Yeşilçam'ın sevilen filmi...
Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin Yonat yıllar sonra yeniden akıllara geldi. Yeşilçam tarihindeki birçok filmde rol alan ve Kemal Sunal ile birlikte oynayan Arap Celal, gerçek kimliğiyle şoke etti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celalettin Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celalettin Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celalettin Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Bakın Yeşilçam'ın sevilen ismi Celalettin Yonat nereli çıktı... İşte Yonat ve birçok ünlünün memleketleri...
13.04.2020 08:26
- Son Güncelleme: 13.04.2020 08:26
Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminin televizyonda ekranlara gelecek olmasıyla Arap Celal gündem oldu. Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de rol aran Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?
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