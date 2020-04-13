Kemal Sunal'ın efsane filmi Gerzek Şaban'daki Arap Celal hakkında şaşırtan gerçek! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminin televizyonda ekranlara gelecek olmasıyla Arap Celal gündem oldu. Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de rol aran Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?