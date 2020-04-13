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Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Eski haliyle sosyal medyayı salladı! Survivor Cemalcan...

Survivor 2020'nin en renkli isimlerinden biri Cemal Can Canseven. Survivor'ın izleyici karşısına çıkan son bölümünde, birleşme partisine şarkı ve dj performansı ile damgasını vurdu. 1995 doğum olan Survivor Cemal Can, sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiriyor. Annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmeni kendisi ise İzmir doğumlu. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in üniversiteden arkadaşı olan Cemal Can Canseven bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada, özel hayatına dair pek çok şey ortaya çıkıyor. Onlardan biri de Cemal Can Canseven'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafı. Görünce çok şaşıracaksınız.

13.04.2020 08:17 - Son Güncelleme: 13.04.2020 08:17
Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Eski haliyle sosyal medyayı salladı! Survivor Cemalcan...

İşte başta Cemal Can Canseven olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Eski haliyle sosyal medyayı salladı! Survivor Cemalcan...

EBRU GÜNDEŞ

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Eski haliyle sosyal medyayı salladı! Survivor Cemalcan...

İBRAHİM TATLISES

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Eski haliyle sosyal medyayı salladı! Survivor Cemalcan...

FATMA GİRİK

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Eski haliyle sosyal medyayı salladı! Survivor Cemalcan...

HÜLYA KOÇYİĞİT

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