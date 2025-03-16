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Kemal Sunal ve Fatma Girik'in partneriydi! Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Türk sinemasının en sevilen ve unutulmaz yapımlarında rol almış olan usta oyuncu Gülümser Gülhan'dan acı bir haber geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Gülümser Gülhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki Gülümser Gülhan kimdir, kaç yaşındaydı? Gülümser Gülhan'ın hastalığı neydi? İşte usta oyuncu hakkında merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 11:21
Kemal Sunal ve Fatma Girik’in partneriydi! Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden Gülümser Gülhan, "Postacı" gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performanslarla hafızalarımıza kazındı. Acı haber Film-San Vakfı tarafından duyuruldu.

Kemal Sunal ve Fatma Girik’in partneriydi! Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Yeşilçam'a Veda

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Gülümser Gülhan, Türk sinemasına damgasını vuran pek çok yapımda rol almıştı. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 1984 yapımı "Postacı" filmindeki Petra karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından hatırlanıyor.

Kemal Sunal ve Fatma Girik’in partneriydi! Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Filmin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Latif karakterinin eşi Petra, Gülümser Gülhan'ın oyunculuk kariyerinde önemli bir yer tutuyordu.

Kemal Sunal ve Fatma Girik’in partneriydi! Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Acı Kaybın Ardından Mesajlar

Gülümser Gülhan'ın vefatını sosyal medya aracılığıyla duyuran Film-San Vakfı ünlü oyuncuya rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kemal Sunal ve Fatma Girik’in partneriydi! Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Vakfın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Oyuncu Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." Usta oyuncunun eşi Ahmet Gülhan ise sosyal medya üzerinden duygu dolu bir mesaj paylaştı. Ahmet Gülhan, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" diyerek büyük bir kayıp yaşadığını belirtti.

Cenazesi Bugün Toprağa Verilecek

Gülümser Gülhan bugün Beylerbeyi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Küplüce Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kemal Sunal ve Fatma Girik’in partneriydi! Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?

Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan ile evlidir. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır.

Kemal Sunal ve Fatma Girik’in partneriydi! Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.

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