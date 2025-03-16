Türk sinemasının önemli isimlerinden Gülümser Gülhan, "Postacı" gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performanslarla hafızalarımıza kazındı. Acı haber Film-San Vakfı tarafından duyuruldu.
Yeşilçam'a Veda
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Gülümser Gülhan, Türk sinemasına damgasını vuran pek çok yapımda rol almıştı. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 1984 yapımı "Postacı" filmindeki Petra karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından hatırlanıyor.
Filmin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Latif karakterinin eşi Petra, Gülümser Gülhan'ın oyunculuk kariyerinde önemli bir yer tutuyordu.
Acı Kaybın Ardından Mesajlar
Gülümser Gülhan'ın vefatını sosyal medya aracılığıyla duyuran Film-San Vakfı ünlü oyuncuya rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Vakfın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Oyuncu Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." Usta oyuncunun eşi Ahmet Gülhan ise sosyal medya üzerinden duygu dolu bir mesaj paylaştı. Ahmet Gülhan, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" diyerek büyük bir kayıp yaşadığını belirtti.
Cenazesi Bugün Toprağa Verilecek
Gülümser Gülhan bugün Beylerbeyi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Küplüce Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?
Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan ile evlidir. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır.
Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.
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