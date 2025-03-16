Türk sinemasının önemli isimlerinden Gülümser Gülhan , " Postacı " gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performanslarla hafızalarımıza kazındı. Acı haber Film-San Vakfı tarafından duyuruldu.

Yeşilçam'a Veda

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Gülümser Gülhan, Türk sinemasına damgasını vuran pek çok yapımda rol almıştı. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 1984 yapımı "Postacı" filmindeki Petra karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından hatırlanıyor.