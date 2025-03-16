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İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldı. Neslihan Atagül, henüz hamileyken bebeğinin ismi hakkında bir fikirleri olduğunu ancak paylaşmak istemediklerini söylemişti. Taze baba Kadir Doğulu, Instagram hesabından "Hoş geldin" sözleriyle oğlunun ismini paylaştı. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin ismi

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 09:36
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti şu sıralar çok mutlu.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

Bebek bekleyen çift geçtiğimiz hafta oğullarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

Ünlü çiftin mutlu haberlerini alan sevenleri, sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırdı.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

DOĞANA KADAR İSİM YOK
İtalya'da katıldığı bir programda bebeğin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül ismi ile ilgili bir açıklama yapmak istememişti.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

Doğumdan bir hafta sonra ilk isim açıklaması taze baba Kadir Doğulu'dan geldi.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

"HOŞ GELDİN AZİZİ OĞLUM"

Doğulu, Instagram hesabından Neslihan ve minik bebekleri ile paylaştığı hikayeye "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

Çift bebeklerinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular