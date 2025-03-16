İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti şu sıralar çok mutlu.
Bebek bekleyen çift geçtiğimiz hafta oğullarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı.
Ünlü çiftin mutlu haberlerini alan sevenleri, sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırdı.
DOĞANA KADAR İSİM YOK
İtalya'da katıldığı bir programda bebeğin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül ismi ile ilgili bir açıklama yapmak istememişti.
Doğumdan bir hafta sonra ilk isim açıklaması taze baba Kadir Doğulu'dan geldi.
"HOŞ GELDİN AZİZİ OĞLUM"
Doğulu, Instagram hesabından Neslihan ve minik bebekleri ile paylaştığı hikayeye "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü.
Çift bebeklerinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.