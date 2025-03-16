İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi! Instagram’dan duyurdular

Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti şu sıralar çok mutlu.

DOĞANA KADAR İSİM YOK

İtalya'da katıldığı bir programda bebeğin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül ismi ile ilgili bir açıklama yapmak istememişti.