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Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Faik Bey’i Kamran Usluer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...

Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları isimli filminden uyarlanan 1983 yapımı En Büyük Şaban, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve başrollerini Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Dinçer Çekmez gibi isimlerin üstlendiği filmde Faik Bey karakterini canlandıran Kamran Usluer'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Akciğer kanseri nedeniyle 2004 yılında vefat eden usta sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Kamran Usluer aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kamran Usluer'in memleketi...

06.07.2022 22:17 - Son Güncelleme: 06.07.2022 22:17
Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Faik Bey’i Kamran Usluer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve başrollerini Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Dinçer Çekmez gibi isimlerin üstlendiği En Büyük Şaban filminde Faik Bey karakterini canlandıran Kamran Usluer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Faik Bey’i Kamran Usluer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...

KAMRAN USLUER KİMDİR?
1937 yılında dünyaya gelen Kamran Usluer, otuz yılı aşkın emek verdiği Türk sinemasında en çok Eşkıya'daki Berfo ve Salkım Hanımın Taneleri'ndeki Halit Bey karakterleriyle hafızalara kazındı.

Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Faik Bey’i Kamran Usluer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...

İstanbul Şehir Tiyatrolarından 2002 yılında yaş haddinden emekli olan sanatçı, akciğer kanseri nedeniyle 2004'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Faik Bey’i Kamran Usluer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...

En Büyük Şaban filmiyle tekrar gündeme gelen usta sanatçının memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Kamran Usluer aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Faik Bey’i Kamran Usluer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...

İşte başta Kamran Usluer olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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