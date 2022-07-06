Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Faik Bey’i Kamran Usluer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...
Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları isimli filminden uyarlanan 1983 yapımı En Büyük Şaban, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve başrollerini Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Dinçer Çekmez gibi isimlerin üstlendiği filmde Faik Bey karakterini canlandıran Kamran Usluer'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Akciğer kanseri nedeniyle 2004 yılında vefat eden usta sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Kamran Usluer aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kamran Usluer'in memleketi...
06.07.2022 22:17 - Son Güncelleme: 06.07.2022 22:17
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve başrollerini Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Dinçer Çekmez gibi isimlerin üstlendiği En Büyük Şaban filminde Faik Bey karakterini canlandıran Kamran Usluer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
KAMRAN USLUER KİMDİR?
1937 yılında dünyaya gelen Kamran Usluer, otuz yılı aşkın emek verdiği Türk sinemasında en çok Eşkıya'daki Berfo ve Salkım Hanımın Taneleri'ndeki Halit Bey karakterleriyle hafızalara kazındı.
En Büyük Şaban filmiyle tekrar gündeme gelen usta sanatçının memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Kamran Usluer aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.