Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın Faik Bey’i Kamran Usluer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...

KAMRAN USLUER KİMDİR?

1937 yılında dünyaya gelen Kamran Usluer, otuz yılı aşkın emek verdiği Türk sinemasında en çok Eşkıya'daki Berfo ve Salkım Hanımın Taneleri'ndeki Halit Bey karakterleriyle hafızalara kazındı.