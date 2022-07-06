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Haberler Magazin Esra Erol tatil sezonunu açtı! Deniz kenarından paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon’la...

Esra Erol tatil sezonunu açtı! Deniz kenarından paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon’la...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından kısa süreliğine ekranlara veda eden ünlü sunucu Esra Erol, tatil sezonunu açtı. Ailesi ile birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel sunucu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Art arda paylaşımda bulunan Erol, biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon'la verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Sarı elbisesiyle kamera karşısına geçen sunucu, güzelliğiyle büyüledi. İşte Esra Erol'un tatil pozu...

06.07.2022 22:41 - Son Güncelleme: 06.07.2022 22:41
Esra Erol tatil sezonunu açtı! Deniz kenarından paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon’la...

Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol tatil sezonunu açtı! Deniz kenarından paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon’la...

Ailesi ile birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel sunucu, tatilden karelerini Instagram hesabında yayınladı.

Esra Erol tatil sezonunu açtı! Deniz kenarından paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon’la...

Art arda paylaşımda bulunan Erol, biricik eşi Ali Özbir ile can dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon'la verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Esra Erol tatil sezonunu açtı! Deniz kenarından paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon’la...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Esra Erol tatil sezonunu açtı! Deniz kenarından paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon’la...

Sarı elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü sunucu, güzelliği ve fit haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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