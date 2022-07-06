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Haberler Magazin Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...

Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...

Coşkun Sabah'ın konuk olduğu bir programda Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Coşkun Sabah'ın röportajı çok konuşulurken Hülya Avşar'ın aşk hayatı merak konusu oldu. 1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Avşar'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Avşar kızının ilk evliliği oldukça dikkat çekti. Bakın Hülya Avşar'ın henüz 16 yaşındayken nikah masasına oturduğu eski eşi kimmiş...

06.07.2022 20:57 - Son Güncelleme: 06.07.2022 21:36
Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...

Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Hülya Avşar, bir süre sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı.

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Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...

Anıttepe Lisesinde eğitim görmeye başlayan Avşar kızının başında bir süre sonra kavak yelleri esmeye başladı. Bir Ziraat fakültesi öğrencisine gönlünü kaptıran Avşar, ailesinin tüm itirazlarına rağmen genç yaşta nikah masasına oturdu.

Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...

Ankara'daki bir otelde düzenlenen büyük bir düğünle dünyaevine giren Avşar, eşinin memleketi Antakya'ya yerleşti. Ancak Avşar'ın mutluluğu uzun sürmedi ve 1,5 yıl sonra boşanma kararı aldı.

Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...

GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI
Takip eden günlerde Bulvar gazetesinin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'na katılan Avşar, birinci oldu.

Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...

TACI GERİ ALINDI
Ancak Hülya Avşar, yarışmanın ertesi günü evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca yarışmanın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tacını kaybetti. Bu olay Hülya Avşar'ın dönüm noktası oldu ve ünlü isme teklif yağmaya başladı.

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