Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...
Coşkun Sabah'ın konuk olduğu bir programda Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Coşkun Sabah'ın röportajı çok konuşulurken Hülya Avşar'ın aşk hayatı merak konusu oldu. 1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Avşar'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Avşar kızının ilk evliliği oldukça dikkat çekti. Bakın Hülya Avşar'ın henüz 16 yaşındayken nikah masasına oturduğu eski eşi kimmiş...
06.07.2022 20:57 - Son Güncelleme: 06.07.2022 21:36
Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Hülya Avşar, bir süre sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı.
TACI GERİ ALINDI
Ancak Hülya Avşar, yarışmanın ertesi günü evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca yarışmanın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tacını kaybetti. Bu olay Hülya Avşar'ın dönüm noktası oldu ve ünlü isme teklif yağmaya başladı.