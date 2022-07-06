Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Coşkun Sabah’ın Tanju Çolak itirafı ardından...

TACI GERİ ALINDI

Ancak Hülya Avşar, yarışmanın ertesi günü evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca yarışmanın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tacını kaybetti. Bu olay Hülya Avşar'ın dönüm noktası oldu ve ünlü isme teklif yağmaya başladı.