Kayınpeder için ölmeden mezar mı kazdılar? Esra Erol'da ekibi esrarengiz çukurun olduğu yere gitti: "İçeceğe fare zehiri atılınca..."

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etmişti. Bugün ise programda yeni bir gelişme yaşandı. Esra Erol'da ekibi Bartın'a giderek çukurun olduğu yeri kazdı. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...