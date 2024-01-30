Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'ya dev gönderme "Çok sorunlar yaşadım..." Şeyma Subaşı öve öve bitirememişti ama...

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Şeyma Subaşı ise Ilıcalı sonrası magazin gündeminin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Son olarak Ilıcalı, eski eşine öyle bir gönderme yaptı ki magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, son olarak geçtiğimiz gün bir ödül törenine katıldı.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isim, Survivor All Star 2024 yarışması için tekrar Dominik'e gideceğini söyledi.
Ilıcalı, "3 saat sonra Dominik'e gidiyorum, sizlerle de vedalaşmaya geldim. Bu sene Survivor'da fazla gerilim var. Gerilimi düşürmeye gidiyorum, öyle söyleyeyim" diye konuştu.