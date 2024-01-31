Hanımcı Barış iş başında! Barış Arduç'un Gupse Özay'a bakışları olay oldu "Öv beni hayatım" Birbirlerini yere göğe sığdıramayan çift...

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift önceki akşam bir galaya katıldı. Arduç'un eşine olan bakışları sosyal medyanın gündemine damgasını vururken, Gupse Özay'ın "Öv beni hayatım" ayarı da yüzleri güldürdü.