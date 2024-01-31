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Hanımcı Barış iş başında! Barış Arduç'un Gupse Özay'a bakışları olay oldu "Öv beni hayatım" Birbirlerini yere göğe sığdıramayan çift...

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift önceki akşam bir galaya katıldı. Arduç'un eşine olan bakışları sosyal medyanın gündemine damgasını vururken, Gupse Özay'ın "Öv beni hayatım" ayarı da yüzleri güldürdü.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 08:45 Güncelleme 31 Ocak 2024, 09:14
Hanımcı Barış iş başında! Barış Arduç’un Gupse Özay’a bakışları olay oldu Öv beni hayatım Birbirlerini yere göğe sığdıramayan çift... 1

"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

Hanımcı Barış iş başında! Barış Arduç’un Gupse Özay’a bakışları olay oldu Öv beni hayatım Birbirlerini yere göğe sığdıramayan çift... 2

Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

▶️ Barış Arduç eşi Gupse Özay'a bakışlarıyla sosyal medyayı salladı!

Hanımcı Barış iş başında! Barış Arduç’un Gupse Özay’a bakışları olay oldu Öv beni hayatım Birbirlerini yere göğe sığdıramayan çift... 3

Özel hayatlarını sıkı sıkıya gözlerden uzak tutan çift, zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyor.

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