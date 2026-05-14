1973'ten kalma siyah-beyaz nikah karesi 'Bir Aşk Hikayesi'nin sırrını çözdü! Beste Açar: "Babam o şarkıyı anneme yazdı"
Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Kayahan'ın ilk evliliğinden tek kızı Beste Açar, 8 Mart 1973'te Ankara Orduevi'nde çekilen siyah-beyaz nikah fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak magazin gündemini sarstı. Babasının "yokluk yıllarında yanında olan" annesi Nur Açar'a uzun bir vefa mektubu yazan Açar, milyonların ezbere bildiği "Bir Aşk Hikayesi" şarkısının gerçek adresini açıkladı: "Siz gerçektiniz, babam da bunu bildiği için ayrılığınızdan yıllar sonra o muhteşem 'Bir Aşk Hikayesi'ni sana yazdı." Beste Açar, bir takipçisinin "Kayahan boşandığına pişman oldu mu?" sorusuna da net bir yanıt verdi: "Tabii ki. Defalarca söyledi."
Buse Sarı