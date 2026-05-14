1973'ten kalma siyah-beyaz nikah karesi 'Bir Aşk Hikayesi'nin sırrını çözdü! Beste Açar: "Babam o şarkıyı anneme yazdı"

Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Kayahan'ın ilk evliliğinden tek kızı Beste Açar, 8 Mart 1973'te Ankara Orduevi'nde çekilen siyah-beyaz nikah fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak magazin gündemini sarstı. Babasının "yokluk yıllarında yanında olan" annesi Nur Açar'a uzun bir vefa mektubu yazan Açar, milyonların ezbere bildiği "Bir Aşk Hikayesi" şarkısının gerçek adresini açıkladı: "Siz gerçektiniz, babam da bunu bildiği için ayrılığınızdan yıllar sonra o muhteşem 'Bir Aşk Hikayesi'ni sana yazdı." Beste Açar, bir takipçisinin "Kayahan boşandığına pişman oldu mu?" sorusuna da net bir yanıt verdi: "Tabii ki. Defalarca söyledi."

Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan dikkat çeken paylaşım

Magazin dünyasında sular durulmuyor. 3 Nisan 2015'te kaybettiğimiz "Büyük Usta" Kayahan'ın şarkıları üzerindeki telif gerilimi, ilk kızı Beste Açar ve son eşi İpek Açar Kömürcü arasında geçtiğimiz haftalarda yeniden mahkemeye taşınmıştı. Beste Açar, üvey annesi hakkında MESAM'a sahte belge sunarak sahtekarlık yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş; süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İşte tam bu hassas dönemde Beste Açar, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti; bu kez konu para değil, yarım asırlık bir aşkın gerçek adresiydi.

Anne-babasının düğün fotoğrafını paylaştı

53 YILLIK NİKAH KARESİ

Beste Açar, babası Kayahan ile annesi Nur Açar'ın 8 Mart 1973 tarihinde (Dünya Kadınlar Günü'nde) Ankara Orduevi'nde dünyaevine girdiği siyah-beyaz nikah fotoğrafını paylaştı. Çiftin 18 Aralık 1972'de nişanlandığı ve üç yıllık bir flört döneminin ardından nikah masasına oturduğu biliniyor. O dönem henüz "Kayahan" efsanesi doğmamıştı; sanatçı ilk 45'liğini bu nikahtan iki yıl sonra, 1974'te çıkaracaktı.

Bir Aşk Hikayesi şarkısıyla ilgili gerçeği açıkladı

SIR PERDESİ ARALANDI

Tam 18 yıl süren bu ilk evliliğin Kayahan efsanesinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Beste Açar, paylaşımında babasının dillere destan o eserine dair ezber bozan bir gerçeği açıkladı. Hayranlarının yıllarca farklı isimlere atfettiği "Bir Aşk Hikayesi"nin sahibi, paylaşımla birlikte ortaya çıktı.

Beste Açar'dan annesine duygusal not

İşte Beste Açar'ın o nostaljik kareyle birlikte annesi için kaleme aldığı duygu yüklü satırlar:

"1968 den... 8 Mart 1973, Ankara Orduevi. Babamın en yokluk zamanlarında ona daha büyük 'Kayahan' efsanesi doğmadan yanında olan, yırtık ayakkabılarını sökük elbiselerini, sahne kostümlerini sabahlara kadar dikerek onu 'Senin harika bir sesin var, çok büyük bir sanatçı olacaksın' diye yüreklendirerek sahnelere gönderen cefakar annem. Boşandıklarında hala 39 yaşında, çok güzel bir kadınken tüm hayatını sadece babamla anılarına, bana ve torunlarına adamış güzel annem. Doğduğumdan beri bir an bile beni bırakmayan canım annem seni çok seviyorum... O en güzel en temiz, çıkarsız duyguların sahibi, onca haksızlığa tek bir kez sesini çıkartmayıp sadece Allah'a havale eden susan... Babam daha yeni tanınmaya başladığında, evde öyle son dönemlerindeki gibi bir sürü çalışan yok, elleri ile geceler boyu herkese yemek sofraları kuran ve bugün onlardan bile vefasızlık görse de görmezden gelen melek annem... Sen benim üzülmemem için hep 'Boşver kızım , hasta olacaksın bu kötü insanlar yüzünden' desen de ben bu sahtekarların, kaçsa da uçsa da peşini bırakmayacağım..."

Beste Açar: Bir Aşk Hikayesi'ni anneme yazdı

"BİR AŞK HİKAYESİ"NİN GERÇEK ADRESİ

Beste Açar, sözlerinin devamında milyonların dilindeki o eserin gerçek hikâyesini ilk kez bu kadar net bir biçimde ifade etti:

"Siz gerçektiniz ve bunu babam da bildiği için zaten ayrılığınızdan yıllar yıllar sonra o muhteşem 'Bir Aşk Hikayesi'ni sana yazdı… İyi ki benim annemsin."

Boşandığına pişman oldu mu?

"DEFALARCA SÖYLEDİ"

Beste Açar'ın paylaşımına gelen bir takipçi yorumuna verdiği yanıt, sosyal medyada ayrı bir dalga yarattı. Bir takipçisinin "Acaba Kayahan boşandığına pişman olmuş muydu?" sorusunu Açar, "Tabii ki. Defalarca söyledi" sözleriyle yanıtladı. Bu yanıt, hayranlar arasında "Demek ki şarkıdaki o iç çekiş gerçekmiş" yorumlarına yol açtı.

Bu açıklama, magazin kulislerinde uzun süredir fısıltıyla dolaşan bir gerçeğin nihayet aile tarafından tescillenmesi anlamına geliyor. Nitekim Beste Açar'ın annesi Nur Açar, Nisan 2025'te AKM sahnesinde düzenlenen Kayahan'ın 10. ölüm yıldönümü anma gecesinde kendisine yöneltilen "Sizin için yazdığı bir şarkı var mıydı?" sorusuna şu yanıtı vermişti. "Bir Aşk Hikayesi..." Yani Beste Açar'ın bugünkü paylaşımı, annesinin bir yıl önce dile getirdiği gerçeği doğrulamış oldu.

Kayahan'ın aşk geçmişi

KAYAHAN'IN GÖNÜL DURAKLARI: 3 EVLİLİK, 2 KIZ ÇOCUĞU

Bu paylaşımın ardından Kayahan'ın eski aşkları da merak edildi. İşte Beste Açar'ın hatırlattığı o kronolojik yolculuk:

İLK AŞK VE 18 YILLIK İMZA: Kayahan, 8 Mart 1973'te Nur Hanım ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten 15 Mayıs 1974'te ilk kızı Beste Açar dünyaya geldi. Tam 18 yıl süren bu birliktelik, 15 Kasım 1991'de resmi olarak sona erdi.

KISA SÜREN AŞK: Boşanmadan kısa bir süre sonra, 15 Ekim 1992'de Lale Yılmaz ile nikah masasına oturan sanatçının bu evliliği uzun ömürlü olmadı ve Temmuz 1993'te boşandı.

ÖLÜME UZANAN SEVDA: 1999 yılında kendisinden yaşça küçük İpek Tüter (Açar) ile evlenen Kayahan'ın bu evliliği, vefat ettiği 3 Nisan 2015'e kadar sürdü. Bu evlilikten de Ağustos 2000'de Aslı Gönül adında bir kızı oldu.

Beste Açar - İpek Açar olayı

NELER OLDU?

Geçtiğimiz haftalarda Beste Açar, üvey annesi İpek Açar Kömürcü hakkında MESAM'a sahte belge sunarak telif haklarını usulsüz devrettiği iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Kayahan'ın 20 yıllık avukatı Özal Oğuz ise sanatçının sağlığında bir miras paylaşım sözleşmesi imzalandığını, telif gelirlerinin 2/8'ini İpek Açar'ın, 3/8'ini Aslı Gönül'ün ve 3/8'ini Beste Açar'ın aldığını açıklamıştı.

Kayahan hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

"Bir Aşk Hikayesi" şarkısı kime yazıldı?

Beste Açar'ın son açıklamasına göre Kayahan, bu ölümsüz eseri ayrılıklarından yıllar sonra ilk eşi ve Beste'nin annesi olan Nur Açar için kaleme almıştır.

Kayahan boşandığına pişman oldu mu?

Beste Açar, bir takipçisinin sorusu üzerine babası Kayahan'ın ilk eşi Nur Açar'dan boşandığı için pişman olduğunu defalarca dile getirdiğini ifade etmiştir.

Beste Açar ve İpek Açar neden davalık?

Beste Açar, üvey annesi İpek Açar Kömürcü'nün MESAM'a sahte belgeler sunarak telif hakları konusunda usulsüzlük yaptığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlatmıştır.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

