Merhum sanatçı Kayahan'ın mirası üzerindeki gerilim dinmiyor. Sanatçının kızı Beste Açar ile üvey annesi İpek Açar Kömürcü arasında yıllardır süregelen anlaşmazlık, bu kez "şarkı telifleri" üzerinden yeni bir krize dönüştü. Beste Açar, babasının şarkı haklarının usulsüz yöntemlerle devredildiğini savunarak meseleyi yargıya taşıdı ve sert ithamlarda bulundu.
Beste Açar'ın iddialarının ardından Kayahan'ın 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, "Teliften 6 payı kızları, 2 payı eşi alıyor; miras paylaşımı sözleşmeyle yapılmıştır" şeklindeki açıklama yapmış ve İpek Açar bu sözlere sosyal medya sayfasında yer vermişti. Karşı taraftan gelen bu paylaşım krizin fitilini ateşledi.
"CEVAP VERECEĞİNİZ YER INSTAGRAM DEĞİL, ADLİYE"
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Beste Açar, İpek Açar Kömürcü'nün MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sunduğu belgelerin sahte olduğunu iddia etti. Babasının imzasının taklit edilmeye çalışıldığı A4 kağıtlarıyla hak devri yapıldığını öne süren Açar, şu ifadeleri kullandı:
"Notersiz, hiçbir dayanağı olmadan malum şahısın destekçileri ile birlikte, babamın imzası benzetilmeye çalışılarak hazırlanan devir belgelerinin usulsüzlüğü ve İpek Kömürcü'ün babamın şarkı haklarının sahibi olarak kabul görüldüğü A4 kağıtlarını mahkeme yoluyla sorduk, 'Bizde asılları yok' cevabı geldi. İpek Kömürcü'den o kağıtların asıllarını savcılığa vermesini, aynı zamanda ifadeye çağrılacağı hafta yurt dışına gittiği için alınamayan ifadesini vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne bekliyoruz. Av. Özal Oğuz, babamın ölümünden sonra İpek Kömürcü ile işbirliği yaparak ve benim güvenimi kötüye kullanarak yapmadığı kötülük kalmamıştır. Kendisi ile ilgili suç duyurularım bulunmaktadır. Çok yakında oynanan bütün oyunlar gün yüzüne çıkacak ve gerekli kişiler cezalarını alacak. Burada kandırdıkları önce kendileri ve sonra babamdır. Bu yakışıksız sahtecilik ve dolandırıcılığa çanak tutan herkes insanların yüzüne nasıl bakacak bilemiyorum. Hepimizin her şeyi bildiği halde bir yol daha kaldı gidilmesi gereken! O kağıt parçaları verilecek ve son durak Adli Tıp. Cevap vereceğiniz yer Instagram değil, Çağlayan adliyesi."
MESAM ARŞİVİNDE BELGENİN ASLI YOK İDDİASI
Beste Açar'ın avukatı Onur Yağışan, yürütülen soruşturmaya dair çarpıcı bir detay paylaştı:
"Yürütülen soruşturma neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen ve MESAM Kurumu'ndan da resmi yazı ile sorulan konu; merhum Kayahan Açar'a ait olduğu iddia edilen ve davaya konu edilen sözleşmenin MESAM arşivinde aslının bulunup bulunmadığıdır. Yapılan incelemelerde, söz konusu sözleşmenin aslının mevcut olmadığı yönünde tespitler bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu belgenin nerede olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir."
KAYAHAN'IN 20 YILLIK AVUKATI: "GEÇMİŞTE BİR MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR"
Sanatçının 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, miras iddialarına yanıt verirken merhum sanatçının sağlığında her şeyi planladığını ifade etmişti. Hukuki bir belirsizlik olmadığını savunan Avukat Özal Oğuz, şu sözleri kaydetmişti:
"Taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşımı yapılmıştır. Her şey kayıtlı ve yasaldır."
Avukat Oğuz ayrıca şu bilgileri eklemişti:
"İpek Hanım, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçmiş, böylelikle Kayahan'ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağlamıştır. Sanatçının eserlerden elde edilen gelirlerden 2/8 hakkı İpek Hanım, 3/8'i kızı Aslı Gönül ve 3/8'i de kızı Beste Hanım almaktadır."
NELER OLMUŞTU?
İHA'nın haberine göre Beste Açar, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden babası Kayahan'ın imzasının taklit edilerek şarkılarının telif gelirlerinin devredildiği iddiasıyla İpek Açar hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Özel bir kriminal tetkikat bürosunda belge inceleme uzmanı tarafından yapılan mühür ve imza incelemesinde, "İpek Açar ve Kayahan Açar adlarına atılı birer adet imzaları taşıyan "FESEK Devir Sözleşmesi" başlıklı belge fotokopisi üzerinde yer alan Kayahan Açar adına atılı imzanın, mukayese esas olarak tarafıma verilen belgelerdeki örnek imzalara kıyasen, imzaların Kayahan Açar el ürünü olmayıp, şahsın gerçek imzasına benzetilme gayretiyle takliden husul haline getirilen bir imza olduğu kanaatine varılmış bulunmaktadır" denildi.
"HİÇ KİMSEYE YAKIŞMAYAN BİR ŞEY"
Konuya ilişkin açıklama yapan Kayahan Açar'ın kızı Beste Açar, "Aslında uzun zamandır gündemde olan, benim de sıklıkla ifade etmeye çalıştığım ancak süreç biraz yavaş ilerlediği için ben de Türkiye'de değil ve başka bir ülkede yaşadığım için döndüm ve avukatımla beraber hızlandırarak bu işi, olması gereken olacak diye düşünüyorum. Babamın vefatından sonra, bilirsiniz ki sanatçıların bağlı oldukları belli meslek birlikleri vardır. Eğer bir besteci ve söz yazarıysanız iki tane vardır, birini seçersiniz. Babamın seçmiş olduğu MESAM'a çok destekte bulundu. Babamın eserleri MESAM'da kayıtlıydı. Babamın vefatından kısa bir süre sonra bana MESAM tarafından bir yazı geldi. Avukatım mahkeme aracılığıyla talep ettiği için geldi. Bununla ilgili bana hiç bir bilgi verilmemişti. Böyle gizli saklı şeylerin olduğunu seziyordum. Yazıda şöyle bir şey yazıyordu. '23 Mayıs 2015 tarihinde kurumumuza sunulan devir belgesine istinaden, Kayahan Açar'ın sahip olduğu tüm haklar devren İpek Açar'a devralan sıfatıyla devredilmiştir' diye bir kağıt geliyor. Neye istinaden siz bunları İpek Açar'a devrettiniz? Uzun bir süre bu kağıtlar bana verilmiyor. Aradan aylar yıllar geçiyor. En son bize üç tane fotokopi kağıt geliyor. Gelen kağıtta babamın bugüne kadar sahip olduğu tüm şarkıların isimleri yazılı. En sonunda da böyle el yazılarıyla şarkı isimlerinin eklendiği ve bir tarih atıldığı, babamın imzasının olduğunu öne sürdükleri böyle çok amatörce, hiç kimseye yakışmayan bir şey. Benim babam, hayatında yazdığı o herkesin hayatına dokunan o eserler, şöyle bir A4 kağıdıyla bir kuruma verilip şarkı hakları birine devredilemez. İmzaların ona ait olmadığı raporumuz da var. Babama ait olmadığına dair" şeklinde konuştu.
"AMAÇLARI NE YAZIK Kİ BAMBAŞKA YERLERDEYMİŞ"
Beste Açar, açıklamalarının devamında bu işin bir çete olayı olduğunu öne sürerek, "Her kim ve kimler buna suç ortaklığı yapmışsa, o zamanın MESAM Yönetim Kurulu Başkanı, yardımcısı, üyeleri. Ben bunun bir grup işi olduğunu düşünüyorum. Bir çete işi. Ben babamın acısıyla ve o dönem 5 kişi daha öldü hayatımda. Babamın ailesi teker teker gitti. Önce babaannem, bir ay sonra babam, bir ay sonra dedem, arada halam, sonra dayım derken, ben onların acısıyla mücadele edip kendi içimde bunları hazmetmeye çalışırken onların hedefleri ve amaçları ne yazık ki bambaşka yerlerdeymiş. Rapor elimizde. İmzalar incelendi. 'Kayahan'ın elinden değildir' raporu var. İsmini söylemek artık asla istemiyorum, ağzıma almayacağım. Önce herkesi Allah'a havale ettim, sonra Türk mahkemelerine, savcılarına, hakimlerine ve avukatıma güvenim sonsuz" diye konuştu.
Beste Açar'ın avukatı Onur Yağışan ise dava sürecine ilişkin, "Burada Merhum Kayahan Açar'ın imzası taklit edilerek bestelerinin büyük bir çoğunluğunun ücreti yasal mirasçılarının üzerine geçmiştir. Biz burada bilirkişi raporunda belge incelemesi yaptırdık uzmanından, Kriminal Polis Laboratuvarı Emniyet Müdürlüğü tarafından. Burada çok net bir şekilde imzaların Kayahan Açar, el ürünü olmayıp şahsın gerçek imzalarına benzetilme gayretiyle taklit usulüyle atılmış bir imza olduğu açık ve nettir. Rapor burada Kayan Açar'ın imzaları burada, evrakları burada. Ayrıca işin ilginç taraflardan birincisi şu. MESAM'da bulunan bu evrakların aslı yok. MESAM gibi bir kurum nasıl olur da noterden düzenlenmesi gereken bir evrakı almaz? Nasıl olur da hem noterden düzenlenmeyen hem de böyle sahte olan bir evrakın fotokopisini alır, aslını değil fotokopisini alır?" dedi.
