Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın “gecekondudan hallice” dediği evi 3 kişilik heyet inceleyecek! Bebek'te 11 bin lira kira veriyor...

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira verdiği ve kira artırımına karşı çıktığı nedeniyle ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Tanyolaç, mahkemeye sunduğu dilekçede "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etmişti. Ev sahibinin, kiranın 80 bin liraya yükseltilmesi için açtığı davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan kiranın belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar verdi. İşte detaylar...