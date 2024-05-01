Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın “gecekondudan hallice” dediği evi 3 kişilik heyet inceleyecek! Bebek'te 11 bin lira kira veriyor...

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira verdiği ve kira artırımına karşı çıktığı nedeniyle ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Tanyolaç, mahkemeye sunduğu dilekçede "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etmişti. Ev sahibinin, kiranın 80 bin liraya yükseltilmesi için açtığı davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan kiranın belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar verdi. İşte detaylar...
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü.
Sabah'ta yer alan habere göre; ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur'un kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde açtığı davanın görüldüğü İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi davayla ilgili ilk kararını verdi.
Mahkeme, Arif Paşa Korusu'ndaki evin kirasının tespit edilebilmesi için evde bilirkişi incelemesinin yapılmasını kararlaştırdı.