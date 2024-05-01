Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in inanılmaz değişimi! Son hali çok konuşuldu! “Obama’yı kalpten götürecek”

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği Akasya Durağı dizisinde ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu. İnanılmaz değişimiyle dikkat çeken oyuncu için "Obama'yı kalpten götürecek" yorumu yapıldı. Oyuncunun sosyal medyada yayınladığı iddialı pozları ise "Aman Osman Ağa görmesin" dedirtti.
Kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa'nın kızı Dilek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pelin Sönmez, bu rolle hafızalara kazındı.
Dizide Obama'ya olan aşkı ve çıtı pıtı halleriyle dikkat çeken Sönmez'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
36 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada yayınladığı iddialı pozları ise "Aman Osman Ağa görmesin" dedirtti.