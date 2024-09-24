Dilan Polat 'temizlik var' deyip lüks evinden paylaştı! İşte Dilan Polat'ın evi...

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak lüks evinde temizlik yapıldığı anları paylaşan Dilan Polat'ın paylaşımı dikkat çekti. İşte Dilan Polat'ın 'temizlik var' diyerek paylaştığı lüks evi...
Lüks evinde temizlik yapıldığı anları paylaşan Dilan Polat'ın paylaşımı dikkat çekti. İşte Dilan Polat'ın 'temizlik var' diyerek paylaştığı lüks evi...
Ünlü fenomen Dilan Polat, tahliyesinin ardından 10 günlük suskunluğunu bozdu ve sosyal medya hesabından paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti.
Hatırlarsanız önce Dilan Polat ve ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün 6 Eylül'de tahliye edildi.