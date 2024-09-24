Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu’na veda!

"Salkım Hanım'ın Taneleri", "Suyun Öte Yanı", "Güz Sancısı" ve "Kördüğüm" gibi yapımlara imza atan yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, dün 67 yaşında vefat etti. Giritlioğlu için bugün tören düzenlendi. Törene Hülya Avşar, Belçim Bilgin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Altan Akışık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de katıldı.
Yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu, törende yaptığı konuşmada, annesinden çok şey öğrendiğini belirterek, "En büyük aşkım, sonsuz flörtüm... Tomris'in oğlu olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, bol sigara, çok fazla senarist, kostümler, güzel oyuncular ve kameralarla dolu nefes kesen bir hayat..." dedi.
Annesinin reyting ve gelir kaygısından önce, yaptığı çalışmanın ruhuna odaklandığına işaret eden Ilgaz Giritlioğlu, şunları söyledi: "Bir projenin ruhu olduğunu ve Türk toplumuyla yani seyirciyle buluşmanın ne kadar önemli bir sorumluluk taşıdığını bizlere gösterdi. Bu sorumluluğu büyük bir cesaretle omuzlarında taşıdı. Ayrıca 'proje tasarım' kavramını getirdi. Ön hazırlıkta incelikleri, bir atmosfer oluştururken renklerin, karakterlerin, tüm detayların nasıl çalışılacağını bize öğretti sanırım."
Tomris Giritlioğlu'nun kardeşi Başar Arca da çocukken geçirdikleri bir trafik kazasında şaşı kalan ablasının hayatının hep mücadeleyle geçtiğini söyledi.
Arca, ablasının işine aşık olduğunu ve sürekli kavga ettiklerini aktararak, "'Hatırla Sevgili' dizisini yapıyoruz. Gece 3.00'te beni uyandırır, hesap sorardı. Çıldırırdım. 'Ya sabah olsun, hesapları çıkartırım, her şeyi söylerim.' dedim. O, o anda 'Cevap vereceksin.' dedi. Bülent (İnal) de bilir, çok ağlamışımdır. Onu çağırıp, akşamları beraber gezmişizdir ama onu çok özlüyorum." diye konuştu.