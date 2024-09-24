Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu’na veda!

1 Yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu, törende yaptığı konuşmada, annesinden çok şey öğrendiğini belirterek, "En büyük aşkım, sonsuz flörtüm... Tomris'in oğlu olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, bol sigara, çok fazla senarist, kostümler, güzel oyuncular ve kameralarla dolu nefes kesen bir hayat..." dedi.

2 Annesinin reyting ve gelir kaygısından önce, yaptığı çalışmanın ruhuna odaklandığına işaret eden Ilgaz Giritlioğlu, şunları söyledi: "Bir projenin ruhu olduğunu ve Türk toplumuyla yani seyirciyle buluşmanın ne kadar önemli bir sorumluluk taşıdığını bizlere gösterdi. Bu sorumluluğu büyük bir cesaretle omuzlarında taşıdı. Ayrıca 'proje tasarım' kavramını getirdi. Ön hazırlıkta incelikleri, bir atmosfer oluştururken renklerin, karakterlerin, tüm detayların nasıl çalışılacağını bize öğretti sanırım."