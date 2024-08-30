2 kez nikah masasına oturan Demet Şener’den evlilik açıklaması! Gözler Tolga Arman’da! İbrahim Kutluay’la olaylı bir şekilde boşanmıştı

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile 2018'de olaylı bir şekilde boşanan ve 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kalan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Uzun bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşayan eski mankenden evlilik açıklaması geldi. Şener'in söyledikleri dikkat çekti.