2 kez nikah masasına oturan Demet Şener’den evlilik açıklaması! Gözler Tolga Arman’da! İbrahim Kutluay’la olaylı bir şekilde boşanmıştı

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile 2018'de olaylı bir şekilde boşanan ve 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kalan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Uzun bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşayan eski mankenden evlilik açıklaması geldi. Şener'in söyledikleri dikkat çekti.
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci seçilen Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde eski basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten İrem Kutluay ile Ömer Kutluay adlarında iki evladı oldu.
Bir dönemin popüler çiftlerinden olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı bir şekilde boşandı.
Şener, biten evliliğinin ardından 2019 yılında Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Ancak ikilinin aşkı uzun sürmedi ve çift 2021 senesinde yollarını ayırdı.