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Alişan eşi Buse Varol'a bir kere daha aşık oldu! Gün batımında romantik fotoğrafı takipçileriyle paylaştı! Bol kalp koymayı ihmal etmedi

2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol ve Alişan mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Son olarak Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı. Eşi Buse Varol'un gün batımında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alişan için 'Yeniden aşık oldu' yorumları yapıldı. İşte o fotoğraf...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 21:46 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 22:03
Alişan eşi Buse Varol’a bir kere daha aşık oldu! Gün batımında romantik fotoğrafı takipçileriyle paylaştı! Bol kalp koymayı ihmal etmedi 1

2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol ve Alişan mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Son olarak Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı.

Alişan eşi Buse Varol’a bir kere daha aşık oldu! Gün batımında romantik fotoğrafı takipçileriyle paylaştı! Bol kalp koymayı ihmal etmedi 2

Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Alişan ve Buse Varol takvimler 6 Mayıs 2018'i gösterdiğinde nikah masasına oturdu.

Alişan eşi Buse Varol’a bir kere daha aşık oldu! Gün batımında romantik fotoğrafı takipçileriyle paylaştı! Bol kalp koymayı ihmal etmedi 3

Mutlu evliliklerini 2 çocuklarıyla taçlandıran Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medyada en sık takip edilenler arasında yer alıyor.

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