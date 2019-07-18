GaleriMagazin

Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığında! İşte Çilingiroğlu'nun kahvaltı hazırladığı o anlar...

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Sevin ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın nedeninin Hülya Avşar olup olmadığı merak edilirken, Çilingiroğlu'dan kısa bir süre içerisinde konuyla ilgili açıklama geldi. "Hülya ve Feraya benim kırmızı çizgim" diyen Kaya Çilingiroğlu, oğlu Kaya ile eski eşi Hülya Avşar'ın, Ayvalık'taki yazlığına gitti. Avşar'ın mutfağında kahvaltı hazırlayan Çilingiroğlu'nun o anlarını Hülya Avşar Instagram hesabından yayınladı.

18.07.2019 16:17 - Son Güncelleme: 18.07.2019 16:33
Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığında! İşte Çilingiroğlu'nun kahvaltı hazırladığı o anlar...

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın yanına gitti. Geçtiğimiz ahfta uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Sevin ile ayrılan 55 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile birlikte eski eşi Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki yazlığına gitti.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'DAN HÜLYA AVŞAR'A KAHVALTI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığında! İşte Çilingiroğlu'nun kahvaltı hazırladığı o anlar...

Eski eşinin evinde mutfağa giren Kaya Çilingiroğlu, aşçılığa soyundu.

Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığında! İşte Çilingiroğlu'nun kahvaltı hazırladığı o anlar...

Hülya Avşar o anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığında! İşte Çilingiroğlu'nun kahvaltı hazırladığı o anlar...

Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seda Sevin'den sürpriz bir kararla ayrıldı. Çilingiroğlu, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuştu, ayrılığa Hülya Avşar'ın neden olduğu iddiasına yanıt verdi:

Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığında! İşte Çilingiroğlu'nun kahvaltı hazırladığı o anlar...

"Ayrılık doğru. Birkaç gün önce ayrıldık. Ayrılıkla Hülya'nın bir alakası yok. Hülya hep hayatımda var benim. Yeni değil, 25 seneden fazla."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Berkay ile Özlem Ada Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!
Berkay ile Özlem Ada Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!