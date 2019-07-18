Berkay ile Özlem Ada Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!

Berkay ve Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün ikinci kez anne - baba olma İkinci kızlarına Zeynep Mira adını koyan Berkay ve Özlem Ada Şahin, iki kızlarıyla birlikte ilk fotoğraflarını hastane odasında verdi. Hastanede odasında kızlarıyla fotoğraf çektiren çiftten Özlem Ada Şahin, aile pozunu Instagram hesabından şu notla paylaştı: "Hayattaki en büyük mutluluk. Binlerce kez şükürler olsun, herkese çok teşekkür ederim iyi dilekleri ve mesajları için. Şahin Ailesi..." İşte şarkıcı Berkay'ın çocukları...

18.07.2019 14:14 - Son Güncelleme: 18.07.2019 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





