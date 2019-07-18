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Berkay ile Özlem Ada Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!

Berkay ve Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün ikinci kez anne - baba olma İkinci kızlarına Zeynep Mira adını koyan Berkay ve Özlem Ada Şahin, iki kızlarıyla birlikte ilk fotoğraflarını hastane odasında verdi. Hastanede odasında kızlarıyla fotoğraf çektiren çiftten Özlem Ada Şahin, aile pozunu Instagram hesabından şu notla paylaştı: "Hayattaki en büyük mutluluk. Binlerce kez şükürler olsun, herkese çok teşekkür ederim iyi dilekleri ve mesajları için. Şahin Ailesi..." İşte şarkıcı Berkay'ın çocukları...

18.07.2019 14:14 - Son Güncelleme: 18.07.2019 15:43
Berkay ile Özlem Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!

Berkay Şahin, iki gün önce ikinci kez baba oldu. Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'i doğumda yalnız bırakmadı. Çift, bebeklerine Zeynep Mira adını verdi. Şahin çifti, Zeynep Mira Şahin'in ilk fotoğrafını hastane odasından paylaştı.

ŞARKICI BERKAY İKİNCİ KEZ BABA OLDU TIKLA VE İZLE

Berkay ile Özlem Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!

"HAYATTAKİ EN BÜYÜK MUTLULUK"

Hastanede odasında kızlarıyla fotoğraf çektiren çiftten Özlem Ada Şahin, aile pozunu Instagram hesabından şu notla paylaştı: "Hayattaki en büyük mutluluk. Binlerce kez şükürler olsun, herkese çok teşekkür ederim iyi dilekleri ve mesajları için. Şahin Ailesi..."

Berkay ile Özlem Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!

PINAR ALTUĞ'UN KIZI SU

Berkay ile Özlem Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Berkay ile Özlem Şahin kızları Zeynep Mira Şahin'in ilk görüntüsünü paylaştı!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

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