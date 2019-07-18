Sevgilisi Kenan Acar'ı yakın arkadaşı ve Açelya Topaloğlu'na kaptıran Serenay Aktaş'tan ağır gönderme!
Serenay Aktaş, yakın arkadaşı Açelya Topaloğlu'nun, eski sevgilisi Kenan Acar'la birlikte olmasına göndermede bulundu. Serenay Aktaş'la aşkı geçtiğimiz yıl biten Acar, kısa süre sonra Serenay Aktaş'la aşkı geçtiğimiz yıl biten Acar, kısa süre sonra Açelya Topaloğlu'yla gizli gizli flört etmeye başladı. Ancak ikilinin gizledikleri aşk, Nisan ayında ortaya çıkan fotoğrafla belgelendi. Uzun süredir memleketi İzmir'de tatil yaptıktan sonra işleri için İstanbul'a gelen güzel oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Güzel oyuncu, alışveriş sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorduğu soruya verdiği cevapla ağır göndermede bulundu.
Ayrıldıktan kısa bir süre sonra yakın dostu Açelya Topaloğlu ile ilişkiye başlayan eski sevgilisi Kenan Acar'dan sonra hayatına kimseyi almayan oyuncu Serenay Aktaş, aşk sorularına çarpıcı cevaplar verdi. Eski sevgilisini yakın dostuna kaptırdığı için adeta yıkılan Aktaş, verdiği cevaplarla aşka olan inancını yitirdiğini ima etti.
İŞİ İÇİN İSTANBUL'A DÖNDÜ
Uzun süredir memleketi İzmir'de tatil yaptıktan sonra işleri için İstanbul'a gelen güzel oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de Snob Magazin tarafından görüntülendi. İstanbul'a gelir gelmez yüzüne cilt bakımı yaptırdığını söyleyen Aktaş,daha sonra AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.