Kate Middleton'ın eski hali hayrete düşürecek! Büyük gelin tepeden tırnağa yenilendi

İDDİASIZ GİYİM

Kate Middleton'ın hikayesini bilmeyen yok.. Hatta çağımızın "modern külkedileri" içinde adından en çok söz edileni o. Prens William ile üniversite eğitimi gördüğü sırada tanışması, bir ara ayrılmaları, sonra yeniden barışmaları, hatta evlenmek için tam 8 yıl sabırla beklediğinde kendisine takılan "Bekleyen Kate" lakabı.