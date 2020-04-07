Kate Middleton'ın eski hali hayrete düşürecek! Büyük gelin tepeden tırnağa yenilendi
Bu haber, herkes için umut var haberi... İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton , geleceğin kraliçe adayı. Eltisi Meghan Markle ile olan çekişmeleri günlerce yazılıp çizildi sonrasında Meghan Markle ve Prens Harry ünvanlarından feragat edince ortalık yine ona kaldı. Hal böyle olunca gözler Kate Middleton'ın üzerinde. 38 yaşındaki düşes adeta bir stil evrimi geçirdi. Büyük ihtimalle eski fotoğraflarına kendisi bile dönüp bakmak istemiyordur. Hadi gelin geçirdiği o büyük değişime birlikte tanıklık edelim.
07.04.2020 14:02
- Son Güncelleme: 07.04.2020 14:02
İDDİASIZ GİYİM
Kate Middleton'ın hikayesini bilmeyen yok.. Hatta çağımızın "modern külkedileri" içinde adından en çok söz edileni o. Prens William ile üniversite eğitimi gördüğü sırada tanışması, bir ara ayrılmaları, sonra yeniden barışmaları, hatta evlenmek için tam 8 yıl sabırla beklediğinde kendisine takılan "Bekleyen Kate" lakabı.
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