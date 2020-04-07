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Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı... Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarına özel gösterim!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, koronavirüs günlerini ailesi ile birlikte çeşitli etkinlikler yaparak geçiriyor. Düzyatan 2014 yılında, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar (Soydan)'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında içi çocukları dünyaya geldi. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynamasını isteyen hayranları, 40 yaşındaki oyuncunun attığı her adımı takip ediyor. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, Instagram'dan ev hallerini paylaştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi corona virüs nedeni ile evlerinde çocukları ile vakit geçiren Engin Altan Düzyatan ve eşi adeta yeteneklerini konuşturdu. Alkoçlar ise o anları, 'Ben bir sihirbazla evliyim' diyerek paylaştı...

07.04.2020 14:48 - Son Güncelleme: 07.04.2020 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





