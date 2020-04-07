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Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı... Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarına özel gösterim!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, koronavirüs günlerini ailesi ile birlikte çeşitli etkinlikler yaparak geçiriyor. Düzyatan 2014 yılında, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar (Soydan)'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında içi çocukları dünyaya geldi. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynamasını isteyen hayranları, 40 yaşındaki oyuncunun attığı her adımı takip ediyor. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, Instagram'dan ev hallerini paylaştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi corona virüs nedeni ile evlerinde çocukları ile vakit geçiren Engin Altan Düzyatan ve eşi adeta yeteneklerini konuşturdu. Alkoçlar ise o anları, 'Ben bir sihirbazla evliyim' diyerek paylaştı...

07.04.2020 14:48 - Son Güncelleme: 07.04.2020 15:12
Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı... Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişan Alkoçlar ve çocuklarına özel gösterim!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı karakter ile milyonları kendisine hayran bırakan oyuncu Engin Altan Düzyatan, koronavirüs günlerini eşi ve çocukları ile çeşitli aktiviteler yaparak geçiriyor.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı... Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişan Alkoçlar ve çocuklarına özel gösterim!

2014 yılında evlenen çiftin Emir Aras ve Alara adında iki evlatları var. İmaj değişikliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Engin Altan Düzyatan bu kez de ailesi ile gündemde!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı... Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişan Alkoçlar ve çocuklarına özel gösterim!

Neslişah Alkoçlar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. "Ben bir sihirbazla evliyim" diyen Neslişah Alkoçlar, eşi Engin Altan Düzyatan'ın, canları sıkılmasın diye ailesini çeşitli aktivitelerle eğlendirdiğini belirtti.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı... Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişan Alkoçlar ve çocuklarına özel gösterim!

İşte Engin Altan Düzyatan ve ailesinin karantina günleri...

Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı... Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişan Alkoçlar ve çocuklarına özel gösterim!
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