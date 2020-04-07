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Emel Müftüoğlu’nun koronavirüs paniği! Komşu villalarda teşhis konulunca...

Kavacık'ta yaşayan Emel Müftüoğlu komşularında corona virüs çıkması sonrası büyük panik yaşadı. Tüm dünyayı tehdit eden korona salgınına aldırış etmeyip dışarı çıkanlar için ''sopayı alıp, falakaya yatıracağım'' sözleriyle tepki gösteren Müftüoğlu'nu salgın korkusu sardı. Sanatçının evinin iki yanındaki villada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilince, tüm site özel bir şirketten gelen ekipler tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.

07.04.2020 12:31 - Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Emel Müftüoğlu’nun koronavirüs paniği! Komşu villalarda teşhis konulunca...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına rağmen dışarı çıkanlara tepki gösteren Emel Müftüoğlu, koronavirüs şoku yaşadı. Yaşadığı sitede komşularında virüs tespit edilen ünlü şarkıcı evini dezenfekte ettirerek alarma geçti.

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Emel Müftüoğlu’nun koronavirüs paniği! Komşu villalarda teşhis konulunca...

Tüm dünyayı tehdit eden korona salgınına aldırış etmeyip dışarı çıkanlar için ''sopayı alıp, falakaya yatıracağım'' sözleriyle tepki gösteren Müftüoğlu'nu salgın korkusu sardı. Sanatçının evinin iki yanındaki villada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilince, tüm site özel bir şirketten gelen ekipler tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.

Emel Müftüoğlu’nun koronavirüs paniği! Komşu villalarda teşhis konulunca...

"Kızına ve yardımcısına yasak getirdi": Bugünlerde evinin bahçesine bile adım atmayan Müftüoğlu, birlikte yaşadığı kızı ve yardımcısına da dışarı çıkmayı yasakladı.

Emel Müftüoğlu’nun koronavirüs paniği! Komşu villalarda teşhis konulunca...

EMEL MÜFTÜOĞLU'NUN VİLLASI

Emel Müftüoğlu’nun koronavirüs paniği! Komşu villalarda teşhis konulunca...

EBRU GÜNDEŞ'İN YALISI

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