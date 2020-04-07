Emel Müftüoğlu’nun koronavirüs paniği! Komşu villalarda teşhis konulunca...

Tüm dünyayı tehdit eden korona salgınına aldırış etmeyip dışarı çıkanlar için ''sopayı alıp, falakaya yatıracağım'' sözleriyle tepki gösteren Müftüoğlu'nu salgın korkusu sardı. Sanatçının evinin iki yanındaki villada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilince, tüm site özel bir şirketten gelen ekipler tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.