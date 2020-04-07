Emel Müftüoğlu’nun koronavirüs paniği! Komşu villalarda teşhis konulunca...
Kavacık'ta yaşayan Emel Müftüoğlu komşularında corona virüs çıkması sonrası büyük panik yaşadı. Tüm dünyayı tehdit eden korona salgınına aldırış etmeyip dışarı çıkanlar için ''sopayı alıp, falakaya yatıracağım'' sözleriyle tepki gösteren Müftüoğlu'nu salgın korkusu sardı. Sanatçının evinin iki yanındaki villada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilince, tüm site özel bir şirketten gelen ekipler tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.
07.04.2020 12:31
- Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Tüm dünyayı tehdit eden korona salgınına aldırış etmeyip dışarı çıkanlar için ''sopayı alıp, falakaya yatıracağım'' sözleriyle tepki gösteren Müftüoğlu'nu salgın korkusu sardı. Sanatçının evinin iki yanındaki villada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilince, tüm site özel bir şirketten gelen ekipler tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.
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