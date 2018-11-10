Kate Middleton'ı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir süredir kamuoyu karşısına daha seyrek çıkıyordu. Doğum izni de bittikten sonra resmi görevlerine yeniden başlayan 36 yaşındaki Middleton, önceki akşam da kocası Prens William ile birlikte Londra'da bir etkinliğe katıldı. Üç çocuk annesi Düşes, bu etkinlik için yaptığı kıyafet tercihiyle de çok konuşuldu.

10 Kasım 2018 Cumartesi, 05:12:35 Güncelleme: 05:15:36
Kate Middleton'ı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?
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Kate Middletonı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir süredir kamuoyu karşısına daha seyrek çıkıyordu.

Kate Middleton'ı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?
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  • 16
Kate Middletonı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?

Doğum izni de bittikten sonra resmi görevlerine yeniden başlayan 36 yaşındaki Middleton, önceki akşam da kocası Prens William ile birlikte Londra'da bir etkinliğe katıldı.

Kate Middleton'ı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?
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  • 16
Kate Middletonı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?

Üç çocuk annesi Düşes, bu etkinlik için yaptığı kıyafet tercihiyle de çok konuşuldu.

Kate Middleton'ı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?
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Kate Middletonı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?

Kate Middleton, etkinliğe turkuaz rengi bir tuvaletle katıldı. Kıyafetini gümüş rengi açık ve pırıltılı ayakkabılar ve elbisesiyle aynı renkte bir el çantası ile tamamlayan Middleton, bu seçimiyle de gündem oldu.

Kate Middleton'ı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?
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Kate Middletonı bu halde görenler çok şaşırdı! Giyecek kıyafet mi kalmadı?

Bunun nedeni ise Düşes'in aynı kıyafeti tam altı yıl önce bir kez daha giymesiydi.

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