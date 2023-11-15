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"Kaslı babalar da vardır!" Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kaslı gece yarısı paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cool baba Barış...

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift her ne kadar kızlarını gözden uzak tutsalar da zaman zaman kameralara yansıdı Jan Asya. Her ne kadar sık sık haberleri çıksa da, sosyal medyadan bir o kadar uzak duran çiftten Arduç, bu kez geec yarısı yaptığı paylaşımla olay oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 09:16 Güncelleme 15 Kasım 2023, 09:17
Kaslı babalar da vardır! Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç’un kaslı gece yarısı paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cool baba Barış... 1

"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

Kaslı babalar da vardır! Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç’un kaslı gece yarısı paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cool baba Barış... 2

Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

Kaslı babalar da vardır! Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç’un kaslı gece yarısı paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cool baba Barış... 3

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, 1 yaşına basan kızları Jan Asya'nın doğum gününü de yine bu sessizlik içinde kutlamıştı.

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