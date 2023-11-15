"Kaslı babalar da vardır!" Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kaslı gece yarısı paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cool baba Barış...

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift her ne kadar kızlarını gözden uzak tutsalar da zaman zaman kameralara yansıdı Jan Asya. Her ne kadar sık sık haberleri çıksa da, sosyal medyadan bir o kadar uzak duran çiftten Arduç, bu kez geec yarısı yaptığı paylaşımla olay oldu. İşte detaylar...