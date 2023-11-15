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Popstar Mehtap Yılmaz'dan kahreden haber! Gece vakti apar topar hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi! Seda Sayan ifşasıyla konuşulmuştu

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sivri diliyle hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, geçen günlerde Seren Serengil'in programına katılmış ve Seda Sayan hakkında söyledikleriyle gündem olmuştu. Yılmaz, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Gece vakti apar topar hastaneye kaldırılan Popstar Mehtap'ın sağlık durumu sevenlerini korkuturken ilk açıklama geldi. İşte kısmi felç geçiren Mehtap Yılmaz'ın son sağlık durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 09:29 Güncelleme 15 Kasım 2023, 09:38
Popstar Mehtap Yılmaz’dan kahreden haber! Gece vakti apar topar hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi! Seda Sayan ifşasıyla konuşulmuştu 1

Mehtap Yılmaz, ses yarışması Popstar ile adını geniş kitlelere duyurdu ve sivri diliyle hafızalara kazındı.

Popstar Mehtap Yılmaz’dan kahreden haber! Gece vakti apar topar hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi! Seda Sayan ifşasıyla konuşulmuştu 2

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve 'Popstar Mehtap' olarak anılan Yılmaz, geçen günlerde Seren Serengil'il YouTube üzerinden gerçekleştirdiği programına konuk oldu.

Popstar Mehtap Yılmaz’dan kahreden haber! Gece vakti apar topar hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi! Seda Sayan ifşasıyla konuşulmuştu 3

Seda Sayan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yılmaz, uzun süre magazin gündeminde yer edindi.

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