Popstar Mehtap Yılmaz'dan kahreden haber! Gece vakti apar topar hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi! Seda Sayan ifşasıyla konuşulmuştu

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sivri diliyle hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, geçen günlerde Seren Serengil'in programına katılmış ve Seda Sayan hakkında söyledikleriyle gündem olmuştu. Yılmaz, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Gece vakti apar topar hastaneye kaldırılan Popstar Mehtap'ın sağlık durumu sevenlerini korkuturken ilk açıklama geldi. İşte kısmi felç geçiren Mehtap Yılmaz'ın son sağlık durumu...