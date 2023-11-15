Nergis Kumbasar’a benzetilen Yasmin Erbil'in pozlarına babası Mehmet Ali Erbil yorum yağdırdı! Göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı...

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. İddialı pozlarıyla çok konuşulan genç kadın, bir dönem babası Mehmet Ali Erbil'in dekoltesine uyguladığı sansürle uzun süre adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil, dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Erbil de kızının paylaşımına kayıtsız kalmayarak yorum yağdırdı. İşte o paylaşım...
Son dönemlerde kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Mehmet Ali Erbil, bu kez kızı Yasmin Erbil'le gündem oldu.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, anne-babasının yolundan giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.
Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.