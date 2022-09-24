Gonca Vuslateri bornozlu pozunu paylaşıp takipçilerini baştan uyardı: “Bir tek kelime edin de...” Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı
Ruhsar dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Gonca Vuslateri, kariyerindeki asıl sıçrayışı Yalan Dünya ile yaşadı. Küçük Sırlar, Anne, Gönül İşleri gibi projelerde yer alan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Özellikle Hakan Altun ile yaşadığı aşkla bir döneme magazin gündeminden düşmeyen Vuslateri, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bornozlu bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle poz veren Vuslateri, paylaşımının altına düştüğü notla ise takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi. İşte Gonca Vuslateri'nin yorum yağmuruna tutulan o paylaşımı...
24.09.2022 00:59 - Son Güncelleme: 24.09.2022 00:59
İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, 1998 yılında yayınlanan Ruhsar ile oyunculuğa ilk adımı attı.
Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Gonca Vuslateri, özel hayatıyla da çoğu kez gündem oldu.
Özellikle Hakan Altun ile yaşadığı aşkla bir döneme magazin gündeminden düşmeyen Vuslateri, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.