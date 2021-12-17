Kardeşlerim’in güzel Suzan’ı Ahu Yağtu ödül töreninde nazara geldi! Bir anda yere kapaklandı imdadına Fadik Sevin Atasoy koştu
Kardeşlerim'in güzel Suzan'ı Ahu Yağtu ödül töreninde nazara geldi! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahu Yağtu, GQ Men of the Year 2021 ödül töreninde kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı. Ödül vermek için sahneye çıkan oyuncu, bu esnada talihsiz bir kaza yaşadı ve bir anda yere düştü. Yağtu'nun imdadına ise gecenin sunuculuğunu üstlenen Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Fadik Sevin Atasoy koştu. İşte o anlar...
17.12.2021 01:03
- Son Güncelleme: 17.12.2021 01:13
Güzel oyuncu şimdi ise GQ Men of the Year 2021 ödül töreninde yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.
Fadik Sevin Atasoy, rol arkadaşının kalkmasına yardımcı olduktan sonra "Ahu'cuğum biliyorsun Jennifer Lawrence da Oscar Törenlerinde böyle bir giriş yapmıştı. Bize tekrar o anıyı canlandırdığın için teşekkür ederiz" dedi.