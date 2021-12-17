Vav TV İzle
Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘Açabildiği kadar açmış’

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘Açabildiği kadar açmış’

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. 2,7 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşım yapan Hazal Filiz Küçükköse'ye birçok sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi. İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin çok konuşulan elbisesi...

17.12.2021 00:18 - Son Güncelleme: 17.12.2021 00:18
Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘Açabildiği kadar açmış’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘Açabildiği kadar açmış’

Küçükköse, siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘Açabildiği kadar açmış’

2,7 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşım yapan Hazal Filiz Küçükköse'ye birçok sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi.

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘Açabildiği kadar açmış’

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu ne ya? Bu kadar olmaz", "Düştü düşecek", "Giyinmeyi unutmuş", "Bu dekolteyi giymek için yarış yapıyor herkes. Yeni trend mi yoksa?"

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘Açabildiği kadar açmış’

"Ne gerek var böyle kıyafetlere? Kim giyerse giysin çok ucuz gösteriyor", "Giymeseymiş", "Ya bu kadar dekolte nedir? Ne oluyor?", "Açabildiği kadar açmış. Zira gösterecek başka değerleri yok" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA