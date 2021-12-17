Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘Açabildiği kadar açmış’
Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. 2,7 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşım yapan Hazal Filiz Küçükköse'ye birçok sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi. İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin çok konuşulan elbisesi...
17.12.2021 00:18
- Son Güncelleme: 17.12.2021 00:18
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
2,7 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşım yapan Hazal Filiz Küçükköse'ye birçok sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi.