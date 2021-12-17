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Haberler Magazin 'GQ Men Of The Year 2021' ödül töreninde duygusal anlar! Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı! Öykü Karayel’in o sözleri üzerine...

'GQ Men Of The Year 2021' ödül töreninde duygusal anlar! Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı! Öykü Karayel’in o sözleri üzerine...

'GQ Men Of The Year 2021' ödül töreninde duygusal anlar! Merakla beklenen GQ Men of the Year 2021 ödüllerinin sahipleri açıklandı. Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleşen törende Öykü Karayel 'Yılın Kadını' seçildi. Ünlü oyuncunun ödül konuşması yaptığı sırada ise duygusal anlar yaşandı. Karayel'in 2018 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı eşi Can Bonomo, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

17.12.2021 01:35 - Son Güncelleme: 17.12.2021 01:39
’GQ Men Of The Year 2021’ ödül töreninde duygusal anlar! Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı! Öykü Karayel’in o sözleri üzerine...

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men of the Year" etkinliği başarılı sunucu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleşti. Men of the Year olsa da kadın erkek demeden ödül kategorisinde fark yaratanların ödüllendirildiği törende Öykü Karayel 'Yılın Kadını' seçildi.

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’GQ Men Of The Year 2021’ ödül töreninde duygusal anlar! Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı! Öykü Karayel’in o sözleri üzerine...

Ünlü oyuncunun ödül konuşması yaptığı sırada "Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim" diyerek eşi Can Bonomo'ya teşekkür etti.

’GQ Men Of The Year 2021’ ödül töreninde duygusal anlar! Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı! Öykü Karayel’in o sözleri üzerine...

Karayel'in sözleri üzerine duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı ise gözyaşlarına hakim olamadı.

’GQ Men Of The Year 2021’ ödül töreninde duygusal anlar! Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı! Öykü Karayel’in o sözleri üzerine...

O anlar, sosyal medyaya damga vurarak kısa sürede gündem oldu. Ünlü çift için "İşte gerçek sevgi", "Çok tatlısınız" yorumları yapıldı.

’GQ Men Of The Year 2021’ ödül töreninde duygusal anlar! Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı! Öykü Karayel’in o sözleri üzerine...

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