’GQ Men Of The Year 2021’ ödül töreninde duygusal anlar! Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı! Öykü Karayel’in o sözleri üzerine...

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men of the Year" etkinliği başarılı sunucu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleşti. Men of the Year olsa da kadın erkek demeden ödül kategorisinde fark yaratanların ödüllendirildiği törende Öykü Karayel 'Yılın Kadını' seçildi.