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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Ayşe'si derin dekoltesiyle kışı yaza çevirdi! Daha önce bakın hangi roldeymiş! Görenler gözlerine inanamadı! "Bu kız evrim geçirmiş..."

Kardeşlerim'in Ayşe'si derin dekoltesiyle kışı yaza çevirdi! Daha önce bakın hangi roldeymiş! Görenler gözlerine inanamadı! "Bu kız evrim geçirmiş..."

Reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisinin yıldızı Çağla Şimşek'in eski oynadığı proje görenleri şoke etti. Çok küçükken sektöre adım atan Şimşek bakın hangi rolde yer almış! Güzelliğiyle mest eden Çağla Şimşek'in değişimi ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi çeken güzel oyuncunun son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. İşte Çağla Şimşek'in kışı yaza çeviren pozu...

takvim.com.tr
04.03.2023 19:57 - Son Güncelleme: 04.03.2023 20:11
Kardeşlerim’in Ayşe’si derin dekoltesiyle kışı yaza çevirdi! Daha önce bakın hangi roldeymiş! Görenler gözlerine inanamadı! Bu kız evrim geçirmiş...

Kardeşlerim'in Ayşe'si Çağla Şimşek bakın kim çıktı! Kısa sürede cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin güzel oyuncusu paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

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Kardeşlerim’in Ayşe’si derin dekoltesiyle kışı yaza çevirdi! Daha önce bakın hangi roldeymiş! Görenler gözlerine inanamadı! Bu kız evrim geçirmiş...

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Kardeşlerim’in Ayşe’si derin dekoltesiyle kışı yaza çevirdi! Daha önce bakın hangi roldeymiş! Görenler gözlerine inanamadı! Bu kız evrim geçirmiş...

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile görenleri şoke etti.

Kardeşlerim’in Ayşe’si derin dekoltesiyle kışı yaza çevirdi! Daha önce bakın hangi roldeymiş! Görenler gözlerine inanamadı! Bu kız evrim geçirmiş...

İşte sosyal medyayı sallayan 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'in son hali...

Kardeşlerim’in Ayşe’si derin dekoltesiyle kışı yaza çevirdi! Daha önce bakın hangi roldeymiş! Görenler gözlerine inanamadı! Bu kız evrim geçirmiş...

Son paylaşımının ardından güzel oyuncunun fotoğrafına yorum yağdı.

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