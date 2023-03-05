İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'yı askere gönderiyor! "Ben yarın bu dünyada yok olsam..." 9 çocuklu şarkıcı saç tıraşını elleriyle yaptı Seda Sayan...
İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'yı askere gönderiyor! "Ben yarın bu dünyada yok olsam bunlara bakarak hep anıları tazeleyeceksiniz, bu büyük bir hatıra" diyen 9 çocuklu şarkıcı İzzet Yıldızhan oğlunun saç tıraşını elleriyle yaptı. O anlara beğeni yağarken Seda Sayan'dan da yorum gecikmedi. İşte İzzet Yıldızhan ve oğlu Mustafa'nın sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutulan o anları...
05.03.2023 09:34 - Son Güncelleme: 05.03.2023 09:40
"BEN YARIN BU DÜNYADA YOK OLSAM..."
İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'yı askere gönderiyor! 9 çocuklu şarkıcı saç tıraşını elleriyle yaptı Seda Sayan'dan da yorum gecikmedi.
Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak 'flört' açıklaması gelmişti geçtiğimiz aylarda. 59 yaşındaki türkücü, "Kızlarımın eş seçme şansı yok, ben seçmeyeceğim tabii ki! Flörte karşıyım. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım" dedi. İşte İzzet Yıldızhan'ın dikkat çeken sözleri...
İzzet Yıldızhan, tv8'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu. Kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.