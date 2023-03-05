İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'yı askere gönderiyor! "Ben yarın bu dünyada yok olsam..." 9 çocuklu şarkıcı saç tıraşını elleriyle yaptı Seda Sayan...

"FLÖRTTE HER ŞEY YAŞANMAMALI"

"Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor, ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle..."