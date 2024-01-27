SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Zara yeni sevgilisinin elinden tuttuğu gibi sahneye çıktı aşkını cümle aleme haykırdı! İşte Zara'nın kalbini kaptırdığı yeni sevgilisi

Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla dikkat çeken ünlü türkücü Zara yeni bir aşka yelken açtı... Son dönemde verdiği kilolarla gündeme düşmeyen şarkıcı Zarar bu kez aşk haberiyle magazin manşetlerini süslüyor. Gönlünü bir meslektaşına kaptıran Zara önceki akşam sahneye sevgilisiyle el ele çıktı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte merak edilen diğer detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 11:56 Güncelleme 27 Ocak 2024, 11:56
Zara yeni sevgilisinin elinden tuttuğu gibi sahneye çıktı aşkını cümle aleme haykırdı! İşte Zara’nın kalbini kaptırdığı yeni sevgilisi 1

Bir süredir verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişimle gündeme gelen şarkıcı Zara hakkında flaş aşk iddiası!

Zara yeni sevgilisinin elinden tuttuğu gibi sahneye çıktı aşkını cümle aleme haykırdı! İşte Zara’nın kalbini kaptırdığı yeni sevgilisi 2

Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Halk müziği sanatçısı Zara'nın kalbini bir meslektaşına kaptırdığı iddiası bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Zara yeni sevgilisinin elinden tuttuğu gibi sahneye çıktı aşkını cümle aleme haykırdı! İşte Zara’nın kalbini kaptırdığı yeni sevgilisi 3

Bilal Özcan'ın haberine göre; Şarkıcı Zara kalbini meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdı.

SON DAKİKA