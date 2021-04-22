Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı'ya ilk yorum bakın kimden!

Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı, bu kez paylaşımlarını yorumlara kapatmamayı tercih etti. Kısa sürede yorum ve beğeni yağan Müge Anlı'nın kanun çaldığı videoya ilk yorum kişi Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş oldu. Gelen yorumlara yanıt veren Müge Anlı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Müge Anlı boş vaktini müzikle ve ailesi ile geçiriyor...

22.04.2021 15:24 - Son Güncelleme: 22.04.2021 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





