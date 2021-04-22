Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı'ya ilk yorum bakın kimden!
Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı, bu kez paylaşımlarını yorumlara kapatmamayı tercih etti. Kısa sürede yorum ve beğeni yağan Müge Anlı'nın kanun çaldığı videoya ilk yorum kişi Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş oldu. Gelen yorumlara yanıt veren Müge Anlı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Müge Anlı boş vaktini müzikle ve ailesi ile geçiriyor...
Atv ekranlarında hafta içi her gün onlarca mağdurun derdini dinleyen, kan dondurucu cinayetlerin, tacizlerin, tecavüzlerin ayrıntılarını öğrenen Müge Anlı, Instagram'da 1 günde 1 milyon takipçiye ulaştı. Kısa sürede sosyal medya paylaşımlarının devamını getiren Anlı, son paylaşımında bir ilke imza attı ve fotoğraflarını yoruma açtı.