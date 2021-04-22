RAMAZAN İMSAKİYE
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Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı'ya ilk yorum bakın kimden!

Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı, bu kez paylaşımlarını yorumlara kapatmamayı tercih etti. Kısa sürede yorum ve beğeni yağan Müge Anlı'nın kanun çaldığı videoya ilk yorum kişi Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş oldu. Gelen yorumlara yanıt veren Müge Anlı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Müge Anlı boş vaktini müzikle ve ailesi ile geçiriyor...

22.04.2021 15:24 - Son Güncelleme: 22.04.2021 15:30
Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı'ya ilk yorum bakın kimden!

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET!

Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı ilk kez sosyal medya paylaşımlarını yorumlara açtı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Müge Anlı'nın kanun çaldığı anlar gündeme bomba gibi düştü.

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Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı'ya ilk yorum bakın kimden!

Stresle başa çıkma yöntemini 'kanun'da bulan Müge Anlı boş vaktinde ailesiyle birlikte vakit geçirmenin dışında kanun çalıyor.

Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı'ya ilk yorum bakın kimden!

Atv ekranlarında hafta içi her gün onlarca mağdurun derdini dinleyen, kan dondurucu cinayetlerin, tacizlerin, tecavüzlerin ayrıntılarını öğrenen Müge Anlı, Instagram'da 1 günde 1 milyon takipçiye ulaştı. Kısa sürede sosyal medya paylaşımlarının devamını getiren Anlı, son paylaşımında bir ilke imza attı ve fotoğraflarını yoruma açtı.

Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı'ya ilk yorum bakın kimden!

Müge Anlı'ya ilk yorum yakın arkadaşı Zahide Yetiş'ten geldi. Gelen yorumlara geri dönüş yapan Müge Anlı, Zahide Yetiş'e 'Canım arkadaşım' diyerek yanıt verdi.

Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Nihavend Longa çalan Müge Anlı'ya ilk yorum bakın kimden!

Hafta içi her gün Atv'de ekrana gelen programıyla reyting rekorları kıran Müge Anlı radikal bir kararla açtığı Instagram hesabında geçtiğimiz günlerde kafide sesiyle gündeme gelmişti.