RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...

Survivor 2021 rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2021'e bu sezon kavgalar damgasını vurdu. Bu kavgaların pek çoğunun başında da Çağrı Atakan geldi. Çağrı Atakan, sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi. Bir dönem Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi ise hayli kabarık. Yarışmada da sinirili yapısını sık sık gösteren Çağrı Atakan sizi çok şaşırtacak.

22.04.2021 17:21 - Son Güncelleme: 22.04.2021 17:21
Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...

Survivor 2021 izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...

Gönüllüler takımından Dora ve Poyraz'la kavga eden hatta sunucu Murat Ceylan'la bile kapışan Çağrı Atakan'ın geçmişi bir hayli kabarık.

Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...

Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...

Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar ile aşk yaşayan Çağrı Atakan hakkında işte tam da bu dönemde pek çok şiddet iddiası ortaya atıldı.