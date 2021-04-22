Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...

Survivor 2021 rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2021'e bu sezon kavgalar damgasını vurdu. Bu kavgaların pek çoğunun başında da Çağrı Atakan geldi. Çağrı Atakan, sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi. Bir dönem Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi ise hayli kabarık. Yarışmada da sinirili yapısını sık sık gösteren Çağrı Atakan sizi çok şaşırtacak.

22.04.2021 17:21 - Son Güncelleme: 22.04.2021 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





