Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...
Survivor 2021 rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2021'e bu sezon kavgalar damgasını vurdu. Bu kavgaların pek çoğunun başında da Çağrı Atakan geldi. Çağrı Atakan, sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi. Bir dönem Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi ise hayli kabarık. Yarışmada da sinirili yapısını sık sık gösteren Çağrı Atakan sizi çok şaşırtacak.
Survivor 2021 izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.
Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.