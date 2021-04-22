Demet Özdemir pembe taytlı pozuyla kıvılcımlar çıkardı ama o detay kimsenin gözünden kaçmadı! Her şey tamam da bu ne

Son dönemin en popüler ünlü kadınlarından biri olan Demet Özdemir hem rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi hem oynadığı reklamlar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç'la büyük bir aşk yaşayan Demet Özdemir önceki gün yine sosyal medyayı salladı. Pembe taytlı bir fotoğraf serisi paylaşan Demet Özdemir'in fotoğrafında öyle bir detay vardı ki kimse bir türlü anlam veremedi.

22.04.2021 15:18 - Son Güncelleme: 22.04.2021 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





