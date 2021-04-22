Demet Özdemir pembe taytlı pozuyla kıvılcımlar çıkardı ama o detay kimsenin gözünden kaçmadı! Her şey tamam da bu ne
Son dönemin en popüler ünlü kadınlarından biri olan Demet Özdemir hem rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi hem oynadığı reklamlar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç'la büyük bir aşk yaşayan Demet Özdemir önceki gün yine sosyal medyayı salladı. Pembe taytlı bir fotoğraf serisi paylaşan Demet Özdemir'in fotoğrafında öyle bir detay vardı ki kimse bir türlü anlam veremedi.
Ancak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Demet Özdemir'in ya da diğer başarılı başrol oyuncusu Engin Öztürk'ün performanslarının yanı sıra, hikayedeki değişimler ile eleştirilerin odağında yer alıyor. Diziden yakın zamanda ayrılan İbrahim Çelikkol'dan sonra artık dizinin odağında Zeynep ile Barış'ın aşkı yer almaya başladı.
Özellikle Hande Erçel ile birlikte son dönemlerin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bu şöhretin ve popülaritenin tadını çıkarmaya devam ediyor. Aynı zamanda güzel havaların da tadını çıkaran Demet Özdemir'in son paylaşımındaki bir ayrıntı, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.