RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir pembe taytlı pozuyla kıvılcımlar çıkardı ama o detay kimsenin gözünden kaçmadı! Her şey tamam da bu ne

Son dönemin en popüler ünlü kadınlarından biri olan Demet Özdemir hem rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi hem oynadığı reklamlar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç'la büyük bir aşk yaşayan Demet Özdemir önceki gün yine sosyal medyayı salladı. Pembe taytlı bir fotoğraf serisi paylaşan Demet Özdemir'in fotoğrafında öyle bir detay vardı ki kimse bir türlü anlam veremedi.

22.04.2021 15:18 - Son Güncelleme: 22.04.2021 15:18
Demet Özdemir pembe taytlı pozuyla kıvılcımlar çıkardı ama o detay kimsenin gözünden kaçmadı! Her şey tamam da bu ne

Çarşamba akşamları TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan ve son dönemlerde tartışmaların ve eleştirilerin odağında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarılı ve güzel başrol oyuncusu Demet Özdemir, dizide sergilediği performans ile takdirleri topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir pembe taytlı pozuyla kıvılcımlar çıkardı ama o detay kimsenin gözünden kaçmadı! Her şey tamam da bu ne

Ancak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Demet Özdemir'in ya da diğer başarılı başrol oyuncusu Engin Öztürk'ün performanslarının yanı sıra, hikayedeki değişimler ile eleştirilerin odağında yer alıyor. Diziden yakın zamanda ayrılan İbrahim Çelikkol'dan sonra artık dizinin odağında Zeynep ile Barış'ın aşkı yer almaya başladı.

Demet Özdemir pembe taytlı pozuyla kıvılcımlar çıkardı ama o detay kimsenin gözünden kaçmadı! Her şey tamam da bu ne

Dizideki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla ve yeni bir aşka yelken açtığı Oğuzhan Koç ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Demet Özdemir'in geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki bir ayrıntı, görenleri şaşkına çevirdi.

Demet Özdemir pembe taytlı pozuyla kıvılcımlar çıkardı ama o detay kimsenin gözünden kaçmadı! Her şey tamam da bu ne

2021 yılbaşında şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı ortaya çıkan, ilişkileri ortaya çıktıktan sonra sosyal medyadan birlikte daha güzel pozlar paylaşmaya başlayan Demet Özdemir, pandemi döneminde sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyunculardan biri oldu.

Demet Özdemir pembe taytlı pozuyla kıvılcımlar çıkardı ama o detay kimsenin gözünden kaçmadı! Her şey tamam da bu ne

Özellikle Hande Erçel ile birlikte son dönemlerin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bu şöhretin ve popülaritenin tadını çıkarmaya devam ediyor. Aynı zamanda güzel havaların da tadını çıkaran Demet Özdemir'in son paylaşımındaki bir ayrıntı, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.