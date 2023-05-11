Vav TV İzle
Haberler Magazin Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck'in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı

Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck'in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez ve Affleck'in aralarına kara kedi girdiği iddia edilmişti... Geçtiğimiz aylarda tartışırken görüntülenen Lopez ve Affleck çifti bu kez kırmızı halıda kavga etti. Çift tartışmanın ardından bakın ne yaptı. İşte detaylar...

11.05.2023 16:50 - Son Güncelleme: 11.05.2023 16:50
Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck’in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı

Magazin dünyasında 'Bennifer' olarak anılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, geçtiğimiz sene evlenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck’in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı

Garner ile 13 yıllık evliliğini bitiren Affleck ve 2004'te nikah masasına oturduğu Anthnoy'den 2014'te boşanan Lopez, daha sonra başka ilişkiler yaşasalar da; aradıkları mutluluğu bulamamıştı.

Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck’in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı

DÜĞÜNLERİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ

İkili, 2021'de ise kendilerini yine birbirlerinin kollarında bulmuştu. Yıllar sonra barışmalarının üzerinden çok geçmeden 'Bennifer', temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmelerinin ardından; üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce konuşulmuştu.

Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck’in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı

Evliliklerini göz önünde yaşayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla gündeme gelen çift, 12 Mayıs'ta vizyona girecek olan The Mother filminin galasına katıldı. Kırmızı halıda poz vermek için kamera karşısına geçen çift, bir ara sebebi bilinmeyen bir şekilde tartıştı.

Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck’in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı

Tartışma sırasında Lopez'in kocası Ben'e kol ve el hareketleri yaptığı görüldü.

SON DAKİKA