Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck’in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı

DÜĞÜNLERİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ

İkili, 2021'de ise kendilerini yine birbirlerinin kollarında bulmuştu. Yıllar sonra barışmalarının üzerinden çok geçmeden 'Bennifer', temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmelerinin ardından; üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce konuşulmuştu.