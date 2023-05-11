Kameralar önünde birbirlerine girdiler! Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck'in elleri kolları durmadı sonra da bunu yaptı
Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez ve Affleck'in aralarına kara kedi girdiği iddia edilmişti... Geçtiğimiz aylarda tartışırken görüntülenen Lopez ve Affleck çifti bu kez kırmızı halıda kavga etti. Çift tartışmanın ardından bakın ne yaptı. İşte detaylar...
11.05.2023 16:50 - Son Güncelleme: 11.05.2023 16:50