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Haberler Magazin Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin'den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu: "Eşi Wanda Nara'yı ne yapacağız?"

Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin'den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu: "Eşi Wanda Nara'yı ne yapacağız?"

Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin'inn olay Mauro Icardi yorumu gündeme bomba gibi düştü. Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin, katıldığı bir davette çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin "Bir Icardi olur mu sizin için?" sorusuna kahkahalar ile, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı ne yapacağız peki" diyerek yanıt verdi.

11.05.2023 16:38 - Son Güncelleme: 11.05.2023 16:43
Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu: Eşi Wanda Nara’yı ne yapacağız?

"EŞİ WANDA NARA'YI NE YAPACAĞIZ?"

Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin'den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu.

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Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu: Eşi Wanda Nara’yı ne yapacağız?

Merhum Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin uzun bir aradan sonra ünlü isimlerin katıldığı bir davette görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Öztekin, yaz sezonunu açtığını söyledi.

Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu: Eşi Wanda Nara’yı ne yapacağız?

35 yaşındaki ünlü isim, "Ben Alanya'da aslında yazı açtım. Şimdi İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz" diyerek gülümsedi.

Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu: Eşi Wanda Nara’yı ne yapacağız?

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Öztekin, gazetecilerin şakalaşmak amacıyla sorduğu, "Bir Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna kahkahalar ile cevap vererek; şu ifadeleri kullandı:

Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu: Eşi Wanda Nara’yı ne yapacağız?

Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence.

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