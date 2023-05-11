Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin'den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu: "Eşi Wanda Nara'yı ne yapacağız?"
Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin'inn olay Mauro Icardi yorumu gündeme bomba gibi düştü. Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin, katıldığı bir davette çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin "Bir Icardi olur mu sizin için?" sorusuna kahkahalar ile, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı ne yapacağız peki" diyerek yanıt verdi.
11.05.2023 16:38 - Son Güncelleme: 11.05.2023 16:43
"EŞİ WANDA NARA'YI NE YAPACAĞIZ?"
Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin'den olay Mauro Icardi yorumu! Kahkahalar havada uçuştu.