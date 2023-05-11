Sürahi Nine olarak hafızalara kazınmıştı... Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey'in kızı bakın kim çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: "Kendini doğurmuş"
Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey'in kızı bakın kim çıktı! Gülazer, Şuayip, Sürahi Nine, Kakılmış gibi tiplemeleriyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın'ın kızını görenlerin ağzı açık kalıyor. Yasemin Yalçın şimdilerde 58 yaşında... Eylül Ateşler ve Eda İlbey adında iki evladı olan Yasemin Yalçınkaya'nın kızıyla benzerliği gündeme bomba gibi düştü, "Kendini doğurmuş" yorumları havada uçuştu.
"KENDİNİ DOĞURMUŞ"
Sürahi Nine olarak hafızalara kazınmıştı... Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey'in kızı bakın kim çıktı, görenlerin ağzı açık kalıyor:
Bazen kaynana, bazen bir dolandırıcı, bazen öğrenci, bazen de bir zampara... Her tipe bürünür, evlerimize konuk olurdu.
"Kakılmış" karakteriyle kadına şiddete dikkat çekti, "Sürahi Hanım" ile gelin-kaynana çatışmalarını ortaya serdi. "Alican" ile öğrencinin halinden anladı, "Başbayan" ile hicivler yarattı...
Birbirinden hafızalara kazınan tiplemeleriyle 7'den 70'e herkesin tanıdığı Yasemin Yalçınkaya'nın ilk eşi Halil Ateşler ile Eylül Ateşler (d.29 Eylül 1986) adında bir kız çocuğu var.
İkinci evliliğini İlyas İlbey'le gerçekleştiren Yasemin Yalçınkaya'nın bu evlilikten de Eda İlbey adında bir kızı dünyaya geldi.
Yasemin Yalçınkaya ile büyük kızını yan yana görenler şaşkınlığını gizleyemiyor, "Annesinin kopyası olmuş" yorumları yapıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...